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不理以核養綠公投？ 經濟部拍板核能不延役、不重啟

住宅風水3好5壞 豬年趨吉避凶有門道

2019-01-31 15:46財訊雙週刊

文／陳宥臻

不少人在新的年度打算購屋置產或換屋，為避免買到價值減損的物件，文化大學助理教授郭進泰分享住宅風水的眉角，讓你在豬年趨吉避凶。

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看屋講究風水，文化大學助理教授郭進泰本身做過估價師，也曾經走訪過全台6都數千個法拍屋，最後把1200個法拍屋物件歸納，發現會淪為法拍屋，竟有高度風水巧合，對於有心找房的人，可作為一種大數據的參考。

法拍屋的5大風水致命傷

郭進泰提到，風水是經驗法則，影響人是不知不覺的，通常3~6個月就會有感覺，以科學的角度來說，風水就是氣流是否穩定平和。他分析，自己看的法拍屋有高比率有氣流對沖的問題，若屋主住到屋子被法拍，顯示房子出現一些警訊，可作為日後購屋的參考。

郭進泰先列出負面表列，經由統計，他從法拍屋中歸納五種煞氣。第1名的煞氣，是玄真煞，占比46%。玄真煞就是住宅大門一開門，有路燈或電線桿，就像1根針矗立在門前。以風水的觀點來說，門口最好都不要有柱狀物，但玄真煞必定是在門口的正前方，沒有對到門口就沒有關係。為了化解玄真煞，有些人動用關係，請台電把住家門前的電線桿牽走；電線桿地下化的推動，也能減少這種情況。

第2名是大家耳熟能詳的路沖，法拍屋中占15%。尤其是小條馬路的路沖最嚴重，就像是噴射機一樣，氣流太強直接對沖住家。好的風水是藏風聚氣、溫和穩定，氣流不要太強烈。以上這兩種都是因為氣流不穩定造成的煞氣。

第3名，是陰邪煞。就是旁邊有宮廟的房子，法拍屋中占6%，尤其以新北市居多。郭進泰表示，廟前廟後也不適合住家，開藥房或寺廟金紙等相關行業較為適合。

第4名，是住家門口的對面，正好是大樓的停車場車道，占5.5%。因為車流上下會加速，造成氣流不穩。車道口也很像一個口，如同羊入虎口。

第5名是住宅位處反弓的位置，也就是馬路圓弧狀的外側，占5%。與車流造成的氣流對沖所致。

好風水自己就能掐指一算

郭進泰說明，不好的氣場有8成都是與氣流不穩有關，例如位處高架橋旁邊的房子，有腰斬的煞氣，但若是樓層高於高架橋，狀況就能減輕。

有相對壞的風水，就有相對好的風水，經多年觀察，郭進泰指出有3種旺宅風水，第1個是逆水流的住宅或店面。何謂逆水流？指的是住家附近的河流流向，或是大馬路的車流方向與住家門口相逆，尤其以交叉路口為主，例如忠孝東路上的舊SOGO百貨與復興北路車流呈現逆水格局，是生意興隆的極佳風水。

此外，車流的逆向也形成一條馬路的陰面與陽面，人氣旺的那一面稱為陽面，通常陽面位處在逆流的那一面。

第2旺則是「交會水」格局，兩條馬路或是河流的交會，像是三角窗店面，形同兩條財路聚集在一起。通常此格局以店面受惠較大，住宅的話，客廳宜雙面採光，但房間則正好相反，因為明廳暗房，臥室要暗才能睡得好。例如知名北市仁愛路帝寶豪宅即是交會水格局。

(本文截自財訊574期，詳全文)

【更多精采內容詳見】《財訊官網》

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財訊雙週刊

《財訊雙週刊》隔週四出刊，1974年創刊，是台灣財經雜誌中，最資深權威的財經專業媒體雜誌是創造兩岸三地政經投資理財議題，洞燭市場的先行者。http://www.wealth.com.tw/

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