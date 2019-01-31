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不理以核養綠公投？ 經濟部拍板核能不延役、不重啟

竹科大地主鄭燊家 百坪豪宅藏嬌茶

2019-01-31 15:45財訊雙週刊

文／段詩潔

茶葉藏家鄭燊家收藏無數，看到好的茶就要搶，不能鬆手。他認為，茶實在太深奧，學無止境，但好茶口感似天堂。留錢給子孫，會花完；留茶樹給子孫，代代受用不盡。

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陣陣濃厚的茶香味撲鼻而來，不禁引人一探究竟，竟是來自眼前這一面黑漆漆的牆。這可不是一般的牆，而是由每塊1公斤的普洱茶磚緊密堆疊而成，總重量共近兩公噸，以致茶香久久縈繞不散。

走進位於新竹竹北這家專賣大樹普洱茶的烹雪韻茶號，顛覆了以往對茶葉以及茶行的刻板印象。在精心設計的空間裡，燈光與包裝精美的茶相互輝映，流露出精品的氣質。主人鄭燊家氣定神閒地坐在桌子後方，正在醞釀一泡好茶。

鄭燊家的父親是新竹市前議長鄭再傳，鄭燊家與其他4兄弟，就成立了5家建設公司，鄭家財力雄厚；一位好友私下透露：新竹科學園區的地，有一半是向他們家徵收的。雖然鄭燊家十分低調，沉穩的豪氣與霸氣絲毫不減。

拗不過我們一再請求，第2次採訪終於來到鄭燊家所謂的「倉庫」，位於新竹市中心SOGO百貨旁的華廈內，上百坪的空間，居然都是用來存放茶葉收藏，而這樣位於精華地段的「倉庫」，還不只1間。

數棟豪宅當茶倉庫

看到好茶就搶 收藏數不盡

鄭燊家收藏無數，台灣老茶幾千斤，東方美人比賽茶也有幾千斤，普洱古董茶自然也有不少，估計茶類收藏達數10噸。鄭燊家談起茶滔滔不絕，普洱茶不見光、微通風、生熟分開，而且喜熱鬧，茶擠得愈滿愈好，還得遠離香水、廚房、廁所。至於東方美人茶，他則喜歡收一條龍，比賽從1花、2花到頭等、特等，由於一條龍價格極高，他還會把一條龍拆成迷你龍，與其他藏家分享。

至於鄭燊家最鍾情的，就是大樹普洱。「以前收大品牌，覺得很困惑，喝起來差不多，跳不出特色。尋覓很久，直到喝到大樹茶，開啟了另外一片天空。」鄭燊家除了深入中國雲南尋找古樹普洱，也投資上千萬元台幣在雲南普洱茶廠，在他的眼中，大樹普洱就是難得的精品。

鄭燊家解釋，普洱茶約96%為台地茶，4%是大樹茶，而大樹茶中野生的又只有5%，相當稀少，「就是古人種的」，樹有多高，根就有多深。鄭燊家認為，大樹普洱相當環保，根扎在地裡很深，不需要農藥。野生要挑到能喝又好喝的，1年頂多幾百斤，還得看氣候，「一個山頭，人家可能收幾噸茶，我們只收幾百斤或幾斤。只要好的我們就收，看到好的茶就要搶，不能鬆手。」鄭燊家野心不小，以前喝太多好茶，現在要做一些留給別人喝，「我想做未來號字級的茶。」

當年進入茶的世界，鄭燊家笑說是因為誤交損友，十幾歲念書時，同學家就是開東方美人茶廠的，跟著喝就喝出興趣來了。當年經營建設公司，必須從頭包到尾，從法令到土地開發、銷售，甚至售後服務，大小細節繁雜冗長，實在很累。但喝茶是有緣相聚，一方面交朋友，一方面做生意，「退休好幾年了，我就專心玩茶。」至於店面，就交給從英國念完書回來的女兒鄭茗謙打理。

(本文截自財訊574期，詳全文)

【更多精采內容詳見】《財訊官網》

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財訊雙週刊

《財訊雙週刊》隔週四出刊，1974年創刊，是台灣財經雜誌中，最資深權威的財經專業媒體雜誌是創造兩岸三地政經投資理財議題，洞燭市場的先行者。http://www.wealth.com.tw/

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