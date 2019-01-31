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中選會決議 2020總統、立委同日投票

不理以核養綠公投？ 經濟部拍板核能不延役、不重啟

柯P組立委兵團 朝總統之路邁進？

2019-01-31 14:51財訊雙週刊

文／郭瓊俐

連任台北市長之後，柯文哲陣營動作頻頻，不但開始經營組織，也在全國物色2020立委人選，似乎開始為組黨或參選總統做準備。

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一個席開3桌的企業界年終聚餐中，一位剛卸任政務官的民進黨籍前民意代表，被問到未來的規畫時，他表示將參與民進黨內初選、爭取2020參選立委。語畢不久，一位企業家立刻將他拉到一旁，遞了一張名片給他，力邀他放棄民進黨內初選，直接代表台北市長柯文哲的「白色力量」到南部參選立委，還表示競選經費及相關資源都不必擔心。

這位前民代事後訝異的跟黨內同志表示，柯文哲陣營「招兵買馬」的動作不但廣泛且快速，談及選舉所需的金錢與物力、人力資源，更是大方；他懷疑這不只是企業界的支持，可能還有更多的力量準備支援。

先壯大柯家軍 下一步才是組黨或選總統

雖然第一位正式代表「白色力量」參選的北市觀傳局前局長陳思宇，在台北士林、大同區立委補選一役中落敗，但柯文哲陣營早就瞄準2020年立委選舉，去年底開始在全國招兵買馬、物色有潛力的政治人物，而且藍、綠、無黨籍都有。無論柯文哲要不要籌組政黨，為了2020總統及立委選舉，籌組一支「柯家軍」已是現在進行式。

黨政人士說，柯陣營的確在全國各地招兵買馬，這也是柯P未來政治之路必須做的準備，因為若他參選總統，不可能只有自己當參選人，一定要在全國都有支持的立委人選，才能到處輔選，壯大聲勢；就算他最後不選總統，有1支自己的立委參選隊伍，也可以「壯大自己」，才有和民進黨或國民黨談條件的籌碼，在選民厭惡藍、綠的情況下，柯家軍甚至可能在立委選舉中拿到好成績，在立法院形成一股強大的力量。

他指出，柯營的盤算是雙管齊下，除了招募現有台面上的政治人物，走「陳思宇路線」推出年輕幕僚也是一個方式。例如民國黨主席、前立委徐欣瑩原本就和柯文哲友好，她的弟弟徐世勳進入北市府擔任客委會主委，民進黨立委陳明文的兒子陳冠廷擔任市府副發言人、現有市府幕僚「學姊」黃瀞瑩、觀傳局長劉奕霆等人，都兼具年輕學歷佳、可吸收年輕選票的特質。此外，對民進黨新潮流系深惡痛絕的柯文哲，也瞄準民進黨內派系矛盾，準備從綠營中大幅拉人。

柯陣營人士指出，新潮流已壟斷民進黨的執政資源，現在開始出現反撲，從台南市議會議長選舉中就可看出，民進黨議員郭信良可以帶走數位黨籍議員，打敗民進黨團推出的邱莉莉當選議長，就是黨內派系不合、資源分配不均的反撲結果。而台南市1席立委補選，新潮流的郭國文又獲得提名，敗下陣的陳筱諭，本身條件並不差，她的父親陳彰茂為改制前的麻豆鎮長、母親是曾連任多屆議員的郭秀珠，而且她才27歲，「類似這種人才，應該很多，」他語帶玄機指出。

(本文截自財訊574期，詳全文)

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財訊雙週刊

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