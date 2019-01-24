情定花蓮 蔡碧仲：我一定會再回來

文／郭瓊俐

當初跌破眾人眼鏡，以法務部次長身分代理花蓮縣長的蔡碧仲，對民進黨政治力量仍十分薄弱的花蓮縣，許下承諾，強調對花蓮仍有很大的使命。

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走進法務部次長蔡碧仲的辦公室裡，書櫃和辦公桌仍然空蕩，由花蓮玫瑰石做成的天然石畫，分別掛在兩邊牆上，成了辦公室最具體與醒目的擺飾；一旁會議室堆滿大大小小的紙箱，都是從花蓮帶回來的資料與卷宗。卸任花蓮縣代理縣長的蔡碧仲，雖然回任法務部次長，從辦公室的場景和他的言談，看得出他的心還是和花蓮繫在一起。

僅僅代理縣長3個月的蔡碧仲，因為揭發花蓮縣有土地「東洋廣場」疑遭賤賣、阻止縣府花3億餘元購買鋪設香榭大道的進口花崗石、揭發縣府收買媒體等，讓過去較少被注目的「後山」花蓮，屢屢躍上全國性新聞版面，也讓蔡碧仲聲名大譟。兩年前才從律師轉任政務官的蔡碧仲，成為綠營閃亮的一顆政治新星。

「3個月等於是6個月，因為我日夜都在工作，幾乎不曾離開花蓮。」蔡碧仲一面講，眼神望著到花蓮後才認識的餐館老闆、法界人士送的兩大幅玫瑰石畫。很難想像，他出生成長和主要的工作經歷都在嘉義等南部縣市，在前花蓮縣長傅崐萁入獄服刑、被行政院指派到花蓮代理縣長之前，他和花蓮沒有任何關係。

代縣長表現耀眼

躍為綠營新興潛力股

政大法律系畢業的蔡碧仲，曾任8年檢察官，在嘉義地檢署時有「黑金剋星」之稱，後來轉任律師，在雲嘉南一帶有名氣。說起和政治圈的關係，蔡碧仲說，他過去長期擔任縣市政府顧問，對地方政府的運作很熟悉，但最早找他的都是藍營人士，例如嘉義前縣長李雅景、嘉義市長黃敏惠，都曾請他為縣市政府擔任所屬辯護，處理法律爭議。

「英系」大將、立委陳明文擔任嘉義縣長時，因汙水下水道工程被起訴，找蔡碧仲打官司，後來陳明文陸續將他介紹給有司法案件的嘉義縣長張花冠、雲林縣長蘇治芬。「一個接一個，就這樣認識綠營的人，我才有機會到法務部來，不然鄉下的律師，誰知道你是誰。」蔡碧仲說，藍綠過去都對他滿認同，都曾找過他在南部選舉，幫陳明文辯護以後，另外一個陣營慢慢與他疏離，也是自然的演變，因為陳明文的關係，他與時任民進黨主席的蔡英文有過接觸，他為紀念曾為網球選手的已逝么兒蔡誌鈞，每年舉辦的全國青少年網球賽，蔡英文也出席過。

和綠營熟絡之後，蔡碧仲全家就積極投入政治活動。他的太太黃淑英是嘉義市小英之友會總會長，女兒也曾在民進黨中央工作，擔任前祕書長洪耀福的祕書。

被前法務部長邱太三延攬出任法務部次長，讓蔡碧仲從律師踏入政界，已是人生一大轉折；在法務部不到兩年，又被派到花蓮縣代理縣長，成為台灣首位由司法體系首長代理縣市長的人，對於他的人生更是一大轉彎。轉到花蓮的這個彎，讓重感情的蔡碧仲，可能從此和花蓮結下不解之緣。

(本文截自財訊573期，詳全文)

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