【文／呂泰德】

台股十月創高後回檔，同樣買ＥＴＦ，部分金融、電信及民生消費型產品相對抗跌，科技成長型則面臨較大壓力；究竟誰能穩住陣腳？

台股跌得越急，越能看清一件事：同樣買ＥＴＦ，守住資產的能力卻可能天差地遠。十月六日創高以來，科技權值股面臨明顯修正，市場重新評估企業獲利與成長股估值。即使具備分散投資特性，不同ＥＴＦ仍因選股方式及產業布局各異，繳出差距甚大的成績單。

營運韌性與配置紀律

市場越是震盪，越能看出選股規則的重要。這波台股修正期間，部分結合股利與低波動策略的ＥＴＦ相對抗跌。以十月六日至十一月二十三日的可查行情觀察，國泰股利精選三○回落約六．八二％，元大台灣高息低波跌幅約八．○一％，ＦＴ台灣永續高息修正約十二．三六％，復華富時高息低波下滑約十四％，群益台灣精選高息則接近十六．六％；相較之下，元大台灣五○累計下跌二五．三二％。

能在震盪中穩住陣腳，靠的是企業營運韌性與配置紀律。根據CMoney統計，十一月十六日至二十日台股單周下跌十七．五％，金融保險類股則回落十四．一四％。國泰股利精選三○十月底金融保險配置達五四．三八％、通信網路業占二四％，第一大持股中華電權重十五．四四％，玉山金、兆豐金、第一金及合庫金合計三八．四一％。元大台灣高息低波則兼顧財務體質、股息條件與低波動因子，透過最小變異數法分配權重，持有台灣大十．三五％、統一九．○九％及第一金七．三○％，合計二六．七四％。電信月租、食品消費及銀行金融服務需求具有一定延續性，有助於降低科技股評價調整帶來的衝擊。不過，抗跌不代表保值，金融業仍須留意利率與信用成本，民生企業也面臨營運費用壓力。當防禦型標的估值升高，未來報酬空間可能收窄；至於集中科技成長股的ＥＴＦ，能否在修正後重新展現獲利動能，以及主動選股能否改善風險報酬，將成為下一階段的觀察重點。

科技熱潮為何反成壓力

ＡＩ需求仍然熱絡，科技型ＥＴＦ為何反而成為市場震盪的重災區？全球雲端業者持續擴建資料中心，半導體、伺服器及高速傳輸需求仍具成長空間，投資人卻開始思考龐大資本支出究竟何時轉化為獲利，企業又值不值得享有如此高的評價？過去資金願意提前反映未來數年的ＡＩ商機，如今隨著估值重新調整，加上融資部位去化，原先最受青睞的科技股反而承受較大修正壓力。