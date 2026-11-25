【文／周佳蓉】

SpaceX星艦回收大突破，預示著發射成本降低、新型Ｖ３衛星升空更有看頭，回頭看台灣三五族ＰＡ類股未來如何受惠？

十一月中旬，SpaceX的星艦完成第十五次試飛，這次任務最令人矚目的，不只是火箭升空，而是上層火箭（代號：Ship 42）完成軌道飛行後返回地球的任務，並被德州星際基地發射塔的機械臂成功接住，而超重型推進器卻未能返回發射台，從墨西哥灣落海，這是Starship試飛多次之後首次被成功回收，代表SpaceX離火箭重複使用、降低發射成本的目標又往前一步。

SpaceX的衛星通訊布局正從天上延伸到地面端網路，近年透過Starlink衛星網路與手機直連衛星（Ｄ２Ｄ）技術，逐步擴大行動通訊服務布局，並開始爭取地面行動通訊頻譜及基地台的資源。

大幅降低基地台建置成本

十月八日，一家投資公司Grain Management從T-Mobile取得頻譜牌照，不到兩個月就宣布與SpaceX簽署協議，出售在全美800MHz頻譜資產，這項關鍵收購案曾被三大電信商Verizon、AT&T、T-Mobile聯手圍堵，試圖以程序封殺，不過ＦＣＣ已宣告受理，近期SpaceX 傳出將與高通（Qualcomm）合作推進５Ｇ地面網路，高通將為其提供Dragonwing QRU100與QDU100核心硬體，以及商用等級的Layer 1 軟體支援，此計畫結合Starlink衛星網路與地面蜂巢式基地台，預計二七年部署達數萬個站點，這一步的意義在於，衛星過去可以覆蓋海洋、沙漠、山區與偏遠地區，卻難以完全解決城市高樓、室內與高密度用戶的連接問題；地面基地台則能提供高容量、低延遲的連網體驗，兩者結合，才是SpaceX想打造的完整網路，由於低頻訊號穿透力較強，適合補足室內、郊區與訊號死角；若搭配2GHz等高容量頻譜，便有機會形成低頻與高頻全面覆蓋的通訊架構。集邦科技進一步分析，與高通的合作將有利於SpaceX大幅降低基地台的建置成本。

上述談的是地面端網路，至於天上的衛星，ＦＣＣ已核准SpaceX發射並營運新一代一．五萬顆Starlink Gen 2衛星，提供未來的手機衛星直連裝置服務，並豁免與一家地面電信業者簽訂租用協議的規定。新一代衛星的連線速度達５Ｇ等級，最高150Mbps，遠高於第一代的4Mbps。這些衛星在三二六～三三五公里的超低地球軌道（VLEO）運行，部署期限分三階段：首批為二七年十一月，中期為二八年十二月完成五○％，最終期限是三一年十二月。

SpaceX通訊拼圖再下一城

這代表SpaceX有機會使用自有頻譜，讓未經改裝的普通手機在地面網路無覆蓋時，透過衛星維持連線。但值得注意的是，ＦＣＣ核准的是Gen 2衛星的發射，800MHz頻譜收購案則仍需得到最終核准。

衛星通訊的投資機會，除了先釐清相關公司究竟進入了衛星本體、地面站、用戶終端，還是手機直連模組，不同的位置，對應不同的訂單來源、出貨節奏與規格升級空間。