【文／方亞申】

台股重挫逾萬點並出現流動性問題，融資大減幅度已超過指數跌幅，所幸黃仁勳重返輝達，接下來等待12月1日黃仁勳國會作證後AI回歸原來趨勢，科技龍頭、跌深記憶體、ABF、光通訊、被動元件、CCL等，將輪流反彈。

近兩個月美台韓日中等國家地區股市出現震撼式波動，尤其是科技股。先是十月初開始美國企業季報公布，市場對於鉅額投資ＡＩ資料中心充滿不信任，誰投得多、誰的股價就被拋售，大家都很擔心巨大投資得不到回報。好不容易財報幾乎告一段落，又出現算力出租公司CoreWeave債券殖利率狂飆超過十五％，意味市場擔心該公司信用違約機率提升。

到了十一月十二日黃仁勳請辭全球最大總市值輝達執行長，從原本的婚外情延伸到偷賣晶片至中國，如連續劇一般，從川普及馬斯克力挺，再到員工及名人連署要黃仁勳重返；另一方面輝達董事會公開說不讓黃仁勳回來；二十日再傳出川普公開發表請輝達給黃仁勳第二次回鍋機會，但又遭董事會拒絕。隨後川普直接聯絡董事會，黃仁勳二十三日正式回歸輝達。

輝達蒸發一個亞馬遜市值

美股尤其與台灣連動性高的費半指數，受到黃仁勳離開輝達，輝達股價從最高的二四三．三七美元大幅度回檔至一二五．五三美元，大跌四四．七二％，總市值從五．七六兆美元直接蒸發只剩三兆美元，相當於跌掉一個亞馬遜總市值，且拖累記憶體、光纖、設備等族群跟著下跌，費半指數從十月初的一三三四九跌至八三四二點，兩個月不到重挫三七．五％，大幅高於同時期那指十八．八％、標普十二．二％及道瓊十．三五％。而費半若從今年高點一四六五五點計算，累計至十一月十九日低點八三四二點，跌幅高達四三％，與輝達跌幅相近，可知道這段時間殺伐力道之強，間接也影響美國政經，川普已改口要善待國寶黃仁勳，意味輝達已是科技股中大到不能倒的公司。

由於黃仁勳與台灣供應鏈關係緊密，下台後市場聯想到台灣供應鏈可能被抽單或換單，大家爭先恐後賣出，加上近幾年興起的主動及被動ＥＴＦ，資金量超過五兆台幣，籌碼鬆動演變成多殺多。國安基金及金管會限空令連續出手，所幸黃仁勳回歸，一切可能走回原來與台廠配合道路。

台股等待換手再起

台股原本今年累計漲幅只剩下二四％，距離最高上漲超過六成，也是急速修正，二十四日則大漲近十％。技術面上，若從歷史高點四九六六八點下跌至三七八三七點為第一大段，累計下跌一二一三一點或二四．二八％；第二大段從四四五二五點計算，相同點數及跌幅計算，滿足點在三二三九四點至三三七一四點。而兩年線也正在三萬一千點附近。另一方面若從二五年川普關稅事件低點一七三六○點所展開主升段至四九九六八點，累計上漲三二六○八點，以回檔○．三八二及○．五計算，滿足點在三七五一二點及三三六六四點。換句話，三二四○○至三三七○○點可以說是技術回檔滿足區域。而二十三日黃仁勳回歸、台股大漲九％左右，指數重返四萬點。這次黃仁勳利空時引發下跌區間在四萬三千至四萬五千點，理論上指數應有回到此區機會。

另一個比較正面是前陣子融資減少有限，但十一月二十日單日大減四八二億元，累計從最高的六五三三億元減少至二十日，融資餘額合計減少二一八一億元或三三．三％，已超過指數跌幅二八．三％。

經過這次股市及個股股價大幅度修正，加上聯準會對於升息態度相當明確，十二月究竟是升息一碼或是二碼？對於科技股是較擔憂的。