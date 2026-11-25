【文／謝金河】

十一月二十日，輝達重挫十四．○一％，台積電ＡＤＲ跌了九．四八％，費城半導體指數一天跌掉一成多。只隔一個周末，二十三日輝達收盤大漲三一．四八％，台積電ＡＤＲ也漲了約十四％。同一家輝達，同一家台積電，當中最大的變數，只有一個人：黃仁勳回來了！

美國時間十一月二十二日，輝達董事會一致通過，讓黃仁勳回任總裁、執行長及董事，隔天對外公布。從十二日公告請辭，到二十三日宣布回任，前後不過十一天。黃仁勳離開時，市場才發現，過去三年給ＡＩ產業的估值裡，有很大一部分是押在他身上，這筆「黃仁勳溢價」有多大？看看輝達，再看看台灣，大概就有答案。

以這一波高低點估算，全球股市蒸發逾十兆美元，輝達股價從二四三．三七美元跌到一二四．五美元，市值從五．八六五兆美元縮到約三兆美元，光是一家輝達就少了近三兆美元。台股市值從五．三五兆美元降到四．○七兆美元，少了一．二八兆美元，全球排名也從第四掉到第七，這筆帳要從高峰算起。早在黃仁勳請辭以前，雲端大廠的資本支出就讓市場起了疑心，到了十一月，賣壓才一起湧了出來。

全球股市的四波衝擊

回頭看看這次股災，今年全球股市經過幾波的重擊，第一個是南韓在七月爆發的兩倍槓桿之亂，海力士、三星槓桿折斷，衝擊以記憶體為核心的個股，海力士從二九八．七萬韓元跌到一二四．六萬韓元，引發ＨＢＭ、ＳＳＤ相關個股的重挫，台灣的群聯、宜鼎、南亞科、華邦電也受到衝擊。

第二波是Google、Amazon財報引發的自由現金流流出爭議，尤其是Amazon今年資本支出二二○○億美元，過去十二個月自由現金流出現四三六億美元的流出，ＡＩ的建置在籌資，資金流動性都引來疑慮，更多關注的是黃仁勳把算力也算進金融槓桿，更增加市場的不安。

到了第三波是美國期中選舉，民主黨大獲全勝，選舉結果引導了黃仁勳的命運。川普的共和黨在期中選舉大敗，首當其衝的是ＡＩ資料中心所在的三個州，包括德州、俄亥俄州、喬治亞州都選出民主黨反對AI DC建置的州長，這是十一月六日全球股市大跌的最大原因，後來德州候任州長出來表明她並不反對ＡＩ資料中心的建置，才稍微安定投資人的信心。

第四波才是黃仁勳辭職。美國家庭有不少財富放在股市裡，當退休帳戶跟著股票一起縮水，壓力很快就回到華府。上周五輝達大跌的同一天，AMD跌了十三．二五％，Sandisk跌了十六．○五％。對此，連一向對黃仁勳不假辭色的美國財長貝森特，在CNBC談到晶片管制時，話鋒也放軟了，他表示，相關管制措施已經到位，遠端存取也已受到限制。川普更公開呼籲輝達，再給黃仁勳一次機會。

幾天前，輝達的董事會仍然拒絕他回歸，儘管黃仁勳表達回任的意願，但輝達董事會大門並沒有為他打開。黃仁勳的動向仍在多方角力，甚至有人說Intel的陳立武願意把他的位置讓給黃仁勳。不過，這次董事會說得很清楚，董事與黃仁勳經過多次會談，也聽取了美國政府高層的意見，認為他回任沒有國安風險，才一致同意讓他回來。對台灣的投資人來說，這一段最該看清楚：華府同意黃仁勳重新掌舵，至於什麼晶片可以賣到中國、誰可以遠端使用，仍要照出口管制的規矩走。

巨浪式的骨牌效應

為什麼黃仁勳一個人的去留會引起全球金融市場這麼巨大的波動？原因是過去三年的ＡＩ榮景是黃仁勳一手搭建的，ＡＩ的技術、機櫃的進程、規格都是輝達制定的，市場頓然失去黃仁勳，ＡＩ立刻變成沒有靈魂的軀殼，就像特斯拉、SpaceX沒有馬斯克，或是蘋果沒有賈伯斯一般，市場陷入徬徨無措。