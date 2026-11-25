【文／魏聖峰】

黃仁勳閃離又回歸的戲碼，輝達預估本益比一度急殺到12倍的14年新低；因為1600億美元表外擔保、二線雲端廠是否爆發斷鏈危機，只有黃仁勳最清楚。財長貝森特從原本的鷹派姿態到讓黃仁勳回歸，凸顯輝達是大到不能倒的企業，黃仁勳被川普稱為國寶的內涵。

即使輝達（Nvidia）最新公布的財報與財測都維持強勁成長模式，但有沒有黃仁勳在位的Nvidia估值，在華爾街投資機構當中卻有顯著的差別。這也是股市大跌後，川普政府不得不讓黃仁勳回歸，川普總統盛讚黃仁勳是偉大的愛國者與國寶、財長貝森特從鷹派姿態到讓黃仁勳回歸的關鍵因素。現在Nvidia股價估值有望重回以往。先前華爾街給予Nvidia的預估本益比（以未來一年ＥＰＳ計算）最高可達二一倍，黃仁勳被迫離職那段期間，市場給予的預估本益比最高馬上降到十二倍，還創下二○一二年以來的十四年新低。這一來一往，凸顯黃仁勳的ＡＩ教父地位無可撼動。

獲利超標 股價大震盪

Nvidia最新一季公布的財報顯示，營收年增一○三％、達到一一五八億美元，ＥＰＳ年增一○六％、二．六八美元；來自資料中心的營收年增一一○％、一○七六億美元，上季毛利率七四．九％，以上的財務數據全都優於市場預期。黃仁勳離職期間，華爾街市場對Nvidia有疑慮，沒有黃仁勳的Nvidia，市場對公司的定位就是退回傳統硬體廠商，而不是ＡＩ的領航者。

當時華爾街最擔心的是永動機是否出現變化。這的確是黃仁勳憑藉個人ＡＩ教父名氣，和霸氣排除對手的競爭能力，以及Nvidia強大的財務能力，向ＡＩ雲端新創公司挹注資金，形成永動機資金池的匯流。帳面上，Nvidia向ＡＩ模型廠商的OpenAI、Anthropic與ＡＩ雲端新創公司的CoreWeave、Nebius進行股權投資，整個永動機的投資規模達到六五○億美元。不僅如此，隱藏在資產負債表外的信用擔保金額更驚人。Nvidia以自身擁有ＡＡＡ等級的公司信用，向這些ＡＩ新創公司提供高達一六○○～一六五○億美元的融資擔保。

其中，包含替Lambda提供的二○○億美元租約作保、給予CoreWeave高達六三億美元的未售出算力兜底承諾，甚至為軟銀旗下SB Energy位於俄亥俄州的10GW超大型資料中心，開出一○五○億美元的天價租約與殘值擔保。Nvidia拿錢給這些新創公司，開出條件是這些公司必須在旗下的資料中心內買Nvidia的AI GPU，Nvidia也會提供給他們最新的AI GPU，等於是以融資信用方式換取獨家壟斷的算計，把競爭對手給排除掉。Nvidia在AI GPU市場高達九成、毛利率至少都在七○％以上，加上市場給予Nvidia極高的本益比溢價，Nvidia才有能力維持永動機的資金池。

ＡＩ資金池不能斷鏈

Nvidia也利用強大的財務能力，在供應鏈上建立強大的護城河，利用金額龐大的預付款和委託設計合約（ＮＥＲ）資金，把最上游的技術箝制下來。包括挹注ＣＰＯ龍頭Lumentum、Coherent各二○億美元，光纖龍頭康寧也挹注二○億美元，網通與ＩＰ廠邁威爾（Marvell）挹注二○億美元。還有認購大部分聯發科三九億美元的海外公司債，並用ＮＥＲ綁定測試介面的穎崴與旺矽的高階探針卡產線。和永動機不同的是，Nvidia以預付資金的方式挹注資金給零組件供應鏈，先把它們的產能給包下來，而不是入股模式。Nvidia買斷市場上最頂尖的零組件產能與技術優先權，讓競爭對手即使做出晶片，也會陷入周邊零組件缺貨的泥沼。這樣的模式造就Nvidia在ＡＩ硬體市場的霸權地位。預付資金包產能比較事小，但永動機這類資金池是一種資金循環，若有任何一環資金斷裂，的確有引發連鎖資金鏈崩裂的未爆彈。