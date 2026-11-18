【文／呂泰德】

台灣人熱愛ＥＴＦ，國際資管巨頭也看見商機！貝萊德調查顯示，五三．三％受訪成年人持有ＥＴＦ；安聯、施羅德、東方匯理接連宣布在台發行ＥＴＦ。

台灣人究竟有多喜愛ＥＴＦ？貝萊德iShares發布的《二○二六台灣ＥＴＦ投資人洞察》，分析出這股理財熱潮有多瘋狂。這研究於三月十七日至四月二十日進行，透過線上問卷訪問二三○九名十八歲以上台灣民眾，經人口結構加權後，五三．三％表示已持有ＥＴＦ，比例在台灣、香港、新加坡、澳洲及日本五個市場中居首。

另有七四．四％有意於未來十二個月配置。值得注意的是，國人不僅樂於參與，也習慣自己作主。在一二三○名現有持有人中，八九％透過數位平台或券商自行下單，四十五至五十四歲族群更達九六．九％；另一個有趣的統計是，十八至二十四歲年輕人願意透過專業顧問建議進行投資的比例為三五．七％，位居各年齡層最高。

貝萊德投信董事總經理陳正芳分析，這反映出台灣自主理財的普遍程度，而初入市場的新手仍重視專業引導。至於為何選擇ＥＴＦ，三一．二％看中操作簡單、適合長期持有，三○．三％認為省時方便，另有三○．一％視為入門選擇。從廣泛的接受程度到不同世代的需求，都讓國際資管業者看見台灣ＥＴＦ的發展潛力。

全民熱愛ＥＴＦ

對不少家庭而言，理財不是為了成為華爾街操盤手，而是希望在薪水、生活開支與未來目標之間，找到能長期維持的方法。這股風氣也逐漸反映在龐大的資產規模上。

根據集保十一月六日統計，台股ＥＴＦ受益人次逾二○二五萬，年初以來增加逾八○七萬。投信投顧公會十一月十三日公布的十月底資料顯示，境內被動式與主動式ＥＴＦ合計約十一．七七兆元，涵蓋股票、債券等商品。證交所十一月十三日數據指出，元大台灣五○約二．五六兆元，元大高股息約八○五七億元，國泰永續高股息約六六四八億元，群益台灣精選高息約六一五六億元，富邦台五○約四五三五億元。如此可觀的資產規模，除了民眾與法人參與，也受到基金淨值變化及新品發行影響。隨著在地理財需求日益多元，國際投信也更加重視這片土地。過去透過既有通路服務客戶的外商，如今陸續擴充本地ＥＴＦ業務，讓台灣逐漸成為全球資產管理業者不可忽視的發展據點。

國際資管巨頭接力進軍

台灣ＥＴＦ愈來愈受到歡迎，海外資管巨頭也開始加快腳步。過去，日本、香港與新加坡是亞洲重要的金融中心，而台灣同樣擁有活絡的證券交易、可觀的民間財富，以及成熟的基金銷售通路。不少外商早已深耕多年，如今除了引進海外產品，更積極運用全球研究能力與投資經驗，為本地客戶提供新的理財選擇。

二○二五年五月二十七日，安聯環球投資宣布選擇台灣作為集團全球首檔主動式ＥＴＦ的發行地，同年七月十四日，安聯台灣高息成長主動式ＥＴＦ正式掛牌。

對這家當時已深耕本地三十五年的企業而言，此舉讓台灣成為集團全球主動式ＥＴＦ業務的起點。安聯環球投資全球執行長Tobias Pross在官方新聞稿中表示，台灣資本市場充滿活力，投資人的理財需求也日益成熟，與集團發展策略高度契合，而首檔主動式ＥＴＦ在此推出，更是重要里程碑。這番話說明，海外公司評估一個地區的吸引力，除了資金規模，也看重客戶習慣及長期經營機會。