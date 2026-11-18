【文／編輯部】

過去十年間，全球細胞治療的聚光燈幾乎全數集中在晚期重症與血癌領域的CAR-T 療法。然而，隨著臨床科學推進，這場醫療革命正逐步跨入慢性發炎、器官移植抗排斥及自體免疫疾病領域，迎來深度的典範轉移。在這座規模估算達千億美元的全新藍海中，台寶生醫正以獨特路徑，站上國際生技聚光燈的最前線。

細胞治療走出癌症戰場，Treg迎千億美元藍海

推動這場典範轉移的核心引擎，正是獲諾貝爾醫學獎高度肯定的調節型Ｔ細胞（Treg）機轉。當外來病菌入侵時，免疫大軍需要全面殲滅；但在發炎反應過後，若免疫系統無法踩煞車，便會引發類風濕性關節炎、紅斑性狼瘡及器官移植排斥等難治疾病。Treg細胞正是人體免疫系統中珍貴的「煞車與再平衡機制」，能精準熄滅對自體組織的錯誤攻擊，重新建立免疫耐受性。

相較之下，傳統CAR-T療法採用的「無差別殲滅」戰略，若強行套用於自體免疫疾病，往往因過高毒性而觸礁。例如國際藥廠巨擘諾華先前嘗試將血癌 CAR-T用於自體免疫疾病，最終因嚴重不良反應而半途終止，這凸顯出Treg的「免疫再平衡」特性在非腫瘤領域中具備不可替代的安全性。

台寶生醫執行長楊鈞堯指出傳統細胞治療的結構性瓶頸：「製程過度複雜、失敗率高且等待時間長，導致產品猶如手工打造的法拉利跑車。」在傳統血癌 CAR-T領域中，每五位患者僅有一位能真正接受治療，其餘高達八成因長達二八至四十天的等待期或製備失敗而喪失生機。

為解決此痛點，台寶開發出獨家平台FAST-CGT（快速細胞與基因治療平台）。透過該平台，CAR-T培養只需要幾天，而特別難培養的調節型Ｔ細胞，傳統需時二八天的體外培養可一舉縮短至十六天，使產能翻倍、成本大幅下降。公司更全面導入ＡＩ與自動化排程，將細胞狀態評估時間從數天縮短至一小時以內。楊鈞堯強調：「過去細胞治療像法拉利手工跑車，交期長且昂貴；台寶要把細胞藥做高貴不貴的 Lexus。」

TRK-001推進美台二期臨床，無盲性設計鎖定孤兒藥商機

在產品線推進上，主力產品TRK-001針對預防腎臟移植後排斥反應，正於美國與台灣同步展開全球二期臨床收案。在一期臨床中，九位受試病患經過二至五年長期追蹤，展現出遠優於傳統免疫抑制劑的安全性（無嚴重併發症、無機會性感染、無惡性腫瘤），且患者體內的Treg數量於施打後持續十二個月維持高於治療前數倍以上的長效存續表現，展現維持治療長效性的潛力。

TRK-001的二期臨床透過與美國梅約醫學中心、西北大學紀念醫院，以及台大、中榮、長庚與成大等國內外頂尖機構強強聯手，加速收案時程。該試驗採無盲性設計，醫療團隊每月定期追蹤病患減藥狀況與生理指標，大幅消除傳統新藥解盲的不確定性。同時，臨床終點不僅要求「無臨床排斥」，更嚴格追蹤「與預測排斥高度相關的相關指標（未測出供體特異性抗體 DSA）」，以及代表腎臟健康情形的腎絲球過濾率（eGFR）穩定性，不僅要讓接受移植的病人保住珍貴的移植器官，更要延長器官的使用年限。