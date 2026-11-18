【文／魏聖峰】

AI史上最大IPO即將登場！估值上看1.4兆美元的Anthropic，招股書卻也揭露高達9,000億美元的算力採購承諾，為填補龐大算力黑洞，谷歌、Nvidia、超微、台積電等科技大廠已供應鏈身分入股私募。這場由科技巨頭聯手作莊的資本局，正將千億美元的長線訂單導向台灣矽島。

十一月十九日，Anthropic（音譯為安思羅匹克或安思匹克）在Nasdaq正式ＩＰＯ，根據募資計畫，這次將釋股八．二五億股，若以區間上緣七八美元估算，總募資金額為六四三．五億美元。若加上谷歌（Google）、輝達（Nvidia）等科技大廠供應商私募金額的二六○億美元，總募資額約在八三七．五～九○三．五億美元，可能無法達到當初市場喊出的千億美元門檻。假如Anthropic上市後市值達到一．四兆美元，在美股市值排名上大約第十二位，在禮來和波克夏市值之後。

與先前SpaceX的ＩＰＯ案類似，Anthropic掛牌後資本市值就會突破一兆美元甚至更高，機構法人都得要配置這檔股票，更何況Anthropic還沒上市前，一度被投資機構看好掛牌後資本市值有機會達到兩兆美元。這樣龐大的ＩＰＯ案，即便最近ＡＩ股股價下跌，卻還是會吸引機構法人的認購。十月份的科技股公布財報後，股市跌多漲少探究其中可能有不少投資機構賣股票籌現，好來認購Anthropic，這與SpaceX上市後，美國科技股在六、七月下跌有雷同之處，這也代表Anthropic掛牌後在ＡＩ產業的發聲量有可能會更大。

未來市值上看二兆美元

Anthropic的上市案會受到市場矚目，未來的資本市值上看一．四兆美元甚至有機會達到二兆美元的估值，這並不是單純的市場泡沫，而是建立在Anthropic史無前例的營收成長速度、Ｂ２Ｂ商業模式衍生出來的產業防禦力以及資本市場的稀缺性等三大支柱之上。根據Anthropic最新提交的S-1/A招股書顯示，該公司的財務數據展現強大爆發營運能力。今年前三季，Anthropic累積營收達三三二．四億美元，比去年同期暴增超過十二倍；截至十月底的年化營收運行率（ＡＲＲ）更是一舉突破八一○億美元。相較於OpenAI偏向Ｃ端消費者的訂閱結構，Anthropic的Ｂ２Ｂ企業客戶營收占比高達七八％。該公司主打的高度安全性、高可控性的Claude模型，在金融、醫療與軟體開發領域展現極強的客戶黏著度和定價能力。

根據企業支出管理平台Ramp的大數據追蹤，去年同期僅有約九％的美國企業付費使用Anthropic，到了今年五月，Anthropic的企業付費比例首度以三四．四％超越OpenAI的三二．三％，並在九月份進一步將領先差距擴大到四三．八％。除這兩家外，馬斯克旗下xAI在ＡＩ模型的市占率穩定維持在四％上下，居全球第三大ＡＩ模型供應商，甚至超越谷歌的ＡＰＩ營收。Anthropic的市占率飆升，極大程度歸功於Claude 3.5 Sonnet在程式語言生成上宰制市場的能力。該模型在編寫程式碼的評比上已連續十八個月霸榜，目前全球最受歡迎的ＡＩ程式碼編輯器Cursor已將Claude設為預設模型。Ramp的數據指出，在首次採購ＡＩ的企業新合約中，高達七成的Coding相關預算流向Anthropic。

儘管ChatGPT的全球月活躍用戶超過十一億，遠大於Claude，但Anthropic在Ｃ端與專業工作者端的付費轉換率高達十三％，居業界之冠。這意味著Anthropic擁有較少的免費用戶，而有極高比例的用戶願意每月支付二○美元訂閱，造就該公司優異的單位經濟效益。

就在Anthropic掛牌前夕，谷歌、輝達、超微和台積電等科技大廠以私募的方式入股Anthropic，等於和Anthropic進行供應商私募。從谷歌、微軟、輝達、超微到台積電，整個ＡＩ算力供應鏈都已經和Anthropic成為命運共同體。對這些硬體科技大廠來說，他們必須確保Anthropic成功，才能確保自家幾千億美元的雲端機櫃與晶片有出海口。值得留意的是，這次台積電也參與私募，被市場認為極具供應鏈指標意義。