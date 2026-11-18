【文／謝金河】

十一月是金融市場的多事之秋，先是美國期中選舉共和黨大敗，川普失去參議院、眾議院的主導權，連州長都被民主黨拿走三○個州，其中德州、俄亥俄州及喬治亞州都是民主黨反對AI DC的女性候選人，她們都反對ＡＩ資料中心及電力在該州建置。這個結果被市場解讀為ＡＩ進程將受到延緩。

十一月五日美股領軍大跌，Nasdaq盤中跌幅逾千點，收盤大跌一四三一．六三，跌幅五．七二％；最慘烈的是費城半導體指數出現崩潰式重挫，ＳＯＸ當周大跌一二五七．五一，跌幅達十二．二五％，盤中最低跌到八九九七．三九，費半指數的大跌，這才是台股震央的核心。面對這個險惡的情勢，政府高層小心戒備，台股果然出現雪崩股的大跌，盤中加權指數最低跌到三七八六七．○五，這個低點把七月受到南韓兩倍槓桿折騰的三九三八四．八五的最低點都跌破。

ＡＩ鏈將會有何變化

在股民信心崩潰下，政府祭出國安基金護盤對策，指數從盤中最重下殺三七○○．六六，最後收盤下跌一八七三．○八，跌幅四．五一％，這記殺盤也讓我聯想到去年四月七日，川普剛進白宮不久，四月二日他手上拿著手板宣布對各國開徵關稅，台灣的關稅稅率是三二％，一時之間，全球股市風雲變色，台灣正值春假，當各國股市大跌後，台股在四月七日一開盤就出現跳水式大跌，大跌二○六五．八七，跌幅達九．七％，當天台積電也收跌停，盤中最低點是七八○元，市場有一位教授恐嚇說台積電如果跌破五○○元，魏哲家董事長應該下台。這個風暴在四月九日川普透過社群平台宣布給各國豁免九十天，各國和美國洽談關稅，風暴才告一段落。四月九日，台股加權指數最低跌到一七三○六．九七，回頭看，這是一次巨大的轉捩點，各國在關稅制約下，股市卻節節升高，ＡＩ成了推動股價上漲的助燃劑。

整個二○二六年是一個精彩年份，股市在美國出兵活捉馬杜洛當天，台股登上三萬大關，到了四月二十七日，台股又攻過四萬，最後在五萬大關之前折回，最高來到四九九六八．九二，離五萬大關只差一點點。這回先是南韓兩倍槓桿折斷，海力士、三星帶頭領跌，中國的兆易創新示警NAND Flash需求來到頂點，然後是長江存儲宣布4F2的新技術，記憶體先前跌一段；接著是美國期中選舉共和黨丟了半壁江山，民主黨掌控，大家都憂心ＡＩ資料中心的建置，但真正讓市場更大的驚嚇是黃仁勳的緋聞風波，他被輝達董事會免職，現在市場都在問，沒有黃仁勳的輝達下一步會如何？這些年，黃仁勳像一個揮舞ＡＩ大旗的三軍總司令，如今掛冠而去，接下來的ＡＩ產業鏈會發生什麼變化？

經歷了美國期中選舉的震撼，台股大跌後，美國民主黨新當選的州長都對ＡＩ發表講話，德州州長說她不那麼討厭ＡＩ資料中心，股市逐漸回溫，台股從十一月六日最低的三七八三七．○五反彈到四四五二五．二四，指數彈升六六八八．一九，彈幅十七．三六％，乍看台股正在走上修復的道路，但十一月十一日黃仁勳公開坦承他涉及緋聞，對不起太太，接著輝達啟動調查，黃仁勳請辭由財務長接手，輝達的風波迭起，也成了市場最大的變數。

沒有了黃仁勳的輝達

黃仁勳的事件為什麼會引發全球核彈式的威脅，最大的關鍵是黃仁勳已是全球公認的ＡＩ教父，輝達的股價在九月六日盤中寫下二四三．三七美元天價，市值來到五．八六五兆美元，眼看著輝達即將成為全球首家市值破六兆美元的巨型企業，沒想到風暴也隱藏其中，黃仁勳的緋聞事件炸開，也炸沈了輝達的股價。

十二日Nvidia成為全美焦點，股價開盤大跌，盤中最低跌到一四八．八美元，市值剩下三．五八六兆美元，才只有短短兩個月，輝達市值少掉二．二七兆美元，這堪稱是輝達的災難！沒有了黃仁勳，未來的輝達路怎麼走？被任命的新ＣＥＯ是Colette Kress，原是輝達的財務長，市場傳聞她和黃仁勳的女婿、女兒關係不佳，輝達也聘了一位七十三歲董事Harvey Jones成為首任專職董事長，他是一九九三年創立以來的首批董事，在創投業有四五年資歷，他們兩人如何撐起輝達的未來？市場還不太有信心。