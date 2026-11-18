【文／黃俊超】

民主黨勝選與黃仁勳請辭事件引發股市劇烈震盪，國安基金進場帶動反彈，98隨財報出爐或將回歸基本面，AI供應鏈依舊是主要觀察重點。

本該是台股檢視股票價值與價格的最佳時機，卻因為美國民主黨勝選導致川普政府提前跛腳，及ＡＩ教父黃仁勳私生活風暴燒向國安疑雲兩大議題，使得財報季瞬間失焦，加權指數在一個月之內，最大修正一二一三一．八七點、二四．二八％，至三七八三七．○五點，金管會迅速祭出五大救市措施，最主要的是限空令於十一月九日上路，而市場最在乎的則是國安基金第十度啟動，帶動指數在短短五個交易日內迅速反彈，最大漲點為六六八八．一九點、十七．六八％，不僅重返短期均線之上，也收復超過波段跌幅逾五成，但十六日又回檔逾六％。

國安基金振聾發聵

民主黨在期中選舉取得勝利後，對於投資市場而言，重點放在ＡＩ與相關基礎設施可能面臨監管收緊與擴建受阻等疑慮，若成真，則更嚴格的審查恐拖慢產業發展的腳步，也將影響日本、台灣與韓國三個與ＡＩ息息相關的國家，雖然還不到自己嚇自己的地步，不過存在一定程度的成長步調放緩風險，且後方還有傾全國之力的中國緊追，不惜一切代價與手段步步進逼，美國兩黨與巨擘經營者勢必透過協商，朝向多贏局面努力，然而時間正一分一秒的流逝。

屋漏偏逢連夜雨，Nvidia執行長黃仁勳婚外情風暴持續擴大，然而不論到底有多少對象，其實並不重要，過去曾包含波音、Best Buy、Intel、麥當勞等多位執行長因此而去職，Amazon創辦人貝佐斯、Tesla與SpaceX執行長馬斯克，則依舊屹立不搖。但因觸及美中科技角力與美國出口管制的國安紅線，黃仁勳最終決議辭任執行長，結束三三年的掌舵生涯，由原執行副總裁暨財務長Kress擔任臨時執行長，並任命Jones為首任董事長，Nvidia將於十七日公布財報。

美股目前以道瓊指數位階最高，維持高檔震盪格局，S&P 500指數距歷史高點不到五個百分點，亦屬強勢，跌幅相對較重的Nasdaq與費城半導體指數，在跌破二四○日均線後出現反彈，其中與台股高度正相關的費城半導體指數，與台股同時期內的最大跌幅為三二．六％，反彈幅度達十九．八九％，日經指數同期跌幅為十九．八五％、反彈八．八九％，韓國綜合指數跌幅三○．二八％、反彈十一．一五％。

加權指數反彈幅度相對下跌幅度較高，背後最大的因素在於籌碼，尤其國安基金過往輝煌的極高勝率，大大強化了第四法人的信心程度，喚起多軍的覺醒之力。ＡＩ發展與建置，能否如同過往一帆風順，仍存在著諸多變數，成長趨緩就可能造成市場波動，本來嚴重缺乏的零組件，或有機會因此得到暫時性的舒緩，而原先市場擔憂ＣＳＰ廠的負現金流，也或許因此而縮小或轉正。對於提供鏟子的企業來說，除了獲利增幅可能面臨衝擊之外，股價評價上也或許會出現修正空間。

另一方面，新台幣相對於日圓、韓元等亞洲貨幣，近期表現相對弱勢，是必須要特別留意的不確定因子。美國十月ＣＰＩ與核心ＣＰＩ皆高於市場預期，也使得華爾街對於聯準會十二月升息的預期再次升溫，也是美元指數走升至一○三的因素之一。新台幣匯率近期貶值至約三三元兌一美元，雖然對於出口導向的業者而言屬加分項，不過與外資賣超以及資金匯出，是雞生蛋、蛋生雞的道理，外資除了在現貨市場賣超之外，期貨市場淨空單一度超過十萬口、創下歷史新高。

新台幣匯率表現弱勢

台股今年在證券發展史上留下許多新紀錄，其中外資單日賣超歷史前十名全部刷新，且金額皆在一○○○億元之上，其中十一月三～五日連續三天上榜，另還包含十月共賣超九九四三．一七億元、全年至十一月十六日累計賣超二．九九兆元、投信同時期買超逾一．二兆元等。本波修正過後，台股在全球股市總市值排名自第四名滑落至第七名，不過加權指數今年來依舊累積四一．七％的漲幅，在主要國家指數中，依舊是名列前茅。