短債績效佳 長債要翻身？

【文／李孟蓁】

美國期中選舉落幕，美債殖利率應聲回落，長債有望翻身？從台灣債券ＥＴＦ績效與市場人氣的落差，看懂選後長短債投資機會與風險。

美國期中選舉改變國會政治版圖，選後美債殖利率回落，加上美股科技股高檔震盪，讓今年表現落後的長天期美債重新受到關注。十一月三日美國期中選舉後，民主黨取得參、眾兩院控制權，意味川普政府未來推動減稅或擴大支出等財政政策，恐面臨更多國會制衡。市場因此預期，美國財政赤字擴大壓力可能減輕，成為選後美債價格反彈的因素之一。

大華投等美債15Y+、大華優利美公債二○及大華優利美Ａ債十五三檔債券ＥＰＳ經理人郭修誠表示，在通膨壓力持續緩和、聯準會政策逐步朝寬鬆方向發展，以及美國經濟邁向軟著陸情境下，投資級長天期債券的配置價值正逐步提升。

國會變天長債翻身契機？

郭修誠指出，過去兩年債券市場最大壓力來自聯準會快速升息，使美債殖利率大幅攀升。然而，目前市場環境已與二○二二～二三年明顯不同。隨通膨逐步回落至可控區間，市場焦點已從升息轉向未來降息幅度及速度，而債券市場往往領先反映政策方向，一旦聯準會進入降息循環，長天期債券通常具備較高的價格彈性。

郭修誠表示，從企業基本面觀察，美國大型投資級企業財務體質仍相對穩健，違約風險維持低檔。尤其投資級公司債兼具收益與信用品質優勢，在市場避險情緒升溫但未明顯衰退的環境中，具有較佳的風險調整後報酬表現。值得注意的是，近期市場對ＡＩ產業發展與科技資本支出仍保持樂觀態度，雖然部分科技股因資料中心法規與評價面因素出現波動，但企業獲利仍持續成長。當市場不確定性增加時，債券資產的重要性將再次提升，透過股票與債券搭配配置，有助提升投資組合穩定性。

郭修誠進一步指出，目前投資人面臨的最大挑戰並非收益不足，而是在高波動環境下如何兼顧收益與風險控管。相較於短天期債券著重收益，高品質長天期投資級債更有機會在未來利率下行階段受惠於價格上漲。

儘管選後長債出現反彈契機，回顧今年以來台灣債券ＥＴＦ的表現，短天期產品則呈現領先。十年期美債殖利率十月初一度攀至五．三一％，長債價格承受較大的利率壓力；短債則因存續期間較短，價格受殖利率變化影響相對有限。

長債人氣旺 短債績效勝

本文統計台灣掛牌之債券型ＥＴＦ資料，觀察到今年以來含息報酬前八名皆為短天期商品，其中美國一年以下公債ＥＴＦ包辦前三名。國泰ＵＳ短期公債以七．四七％居冠，群益0-1年美債與中信美國公債0-1分別以七．四六％及七．四五％緊追在後。