蘋果第四季財報亮點現蹤

【文／周佳蓉】

iPhone Duo開賣即售罄，蘋果營收創九月季度新高，毛利率指引卻不如預期。台灣供應鏈能分到多少紅利？

我們目前無法滿足iPhone Duo的需求，也說不出供需何時能平衡。」這是特納斯（John Ternus）接任蘋果執行長後第一次主持蘋果業績發表會，開口先談的就是缺貨議題。

摺疊機iPhone Duo在美國時間十月中下旬開賣，首日各機型全數售罄，二手價最高炒到三○六八美元，比最低入手價二三○○美元高出三成多。蘋果截至九月二十六日的會計年度第四季財報，營收達一一四五億美元，年增十二％，創九月季度歷史新高；稀釋後ＥＰＳ年增十四％，來到二．一○美元。下一季營收預估年增七％至十％，優於華爾街原先預期。

第四季的成長主要來自iPhone與筆記型電腦Mac，iPhone營收為五七六億美元，年增十七％，是九月季度的新高，成長主力是Pro與Pro Max。同時成長第二高的Mac，單季營收達一○七．九二億美元，較去年同期增長二三％，也遠高於分析師的預期。

特納斯開口先談缺貨

再看到服務營收，包含iCloud、App Store手續費、AppleCare與搜尋引擎授權收入等，一直被蘋果視為重要金雞母。本季營收三一五．七億美元，金額創歷史新高，仍屬亮眼。但App Store受行動遊戲疲弱、特定市場商業模式調整，以及外部連結交易規範影響，整體年增率只有九．八％，是蘋果三年來首度跌破十％，成長明顯放緩。

問題出在下一季。營收預估雖然持續年增，毛利率指引卻只有四五至四六％，低於市場預期的四六．九％。蘋果給了兩個原因：記憶體成本上升，以及Siri AI的雲端運算費用開始計入服務成本。

特納斯形容記憶體市況「前所未見」，預期記憶體成本會再往上，下一季之後價格還會漲。Siri AI則被蘋果視為下一個重要成長賽道，前期投入成本高，也曾為新聞與ＡＩ摘要的準確度編列高達九位數的預算。這筆支出得拉長到中長期來看，觀察能否透過硬體換機、服務訂閱、雲端升級與生態系合作創造額外收入。

首款摺疊機災情頻傳

蘋果二六年的新品中，首先要談的是第一款摺疊手機iPhone Duo。這款機種配備七．六吋內螢幕與五．四吋外螢幕，與三星一九年首度推出的Galaxy Fold相隔整整七年。硬體方面，Duo通過超過三○萬次的彎折耐用度測試，蘋果也為它完成十萬款App最佳化。儘管十月中旬開賣時熱度很高，仍掩蓋不了外界詬病的品質問題。陸續有消費者反映遇到內螢幕裂痕與鉸鏈異常，引發外界對摺疊結構耐用度的質疑，鉸鏈的第一與第二供應商新日興、安費諾股價十月下旬連續重挫。