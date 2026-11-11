Marvell併購戰略 電與光的革命

【文／魏聖峰】

Marvell砸下1150億美元併購Lumentum，寫下AI時代下的大併購案。從收購Inphi掌握DSP，到吞下Lumentum取得磷化銦雷射發光技術，Marvell完成由電轉光垂直整合。這個光電新巨獸的誕生，不僅宣告CPO世代全面提速，還引爆台灣三五族代工、磷化銦磊晶與光學封裝供應鏈的轉單大洗牌。

邁威爾科技（Marvell Technology, Inc.）宣布以一一五○億美元收購魯門特姆控股（Lumentum Holdings Inc.），擴大Marvell在光通訊的領域的布局。隨著大語言模型參數規模邁向數十兆等級，資料傳輸速率被迫從400G、800G一路狂飆到1.6T，甚至在不久的將來就會跨入3.2T。光進銅退的趨勢明顯，Marvell前幾年的併購已擁有市占率超過六成的PAM4光學DSP晶片、Teralynx交換器晶片和客製化AI ASIC，卻始終缺一塊主動發光元件的磷化銦（InP），是併購Lumentum最重要理由。

台積電CMOS製程為基礎的矽光子技術，雖然能完美的在矽晶圓上製作光波導（Waveguide）與調變器（Modulator），但矽這個材料天生無法發光，要讓矽光子引擎與ＤＳＰ晶片在光通訊要能作用，就得仰賴磷化銦或砷化鎵（GaAs）等三五族群化合物半導體製成的雷射來提供光源。Lumentum是全球磷化銦晶圓製造與高階雷射的霸主，不論是800G/1.6T可插拔光模組最缺的200G/lane電吸調變雷射（ＥＭＬ），還是共同封裝光學（ＣＰＯ）與矽光子架構不可或缺的高功率連續波雷射（CW Laser），以及谷歌在ＡＩ叢集中大量採用的光路交換（OCS），Lumentum都有全市場最大的產能和專利。

Lumentum的獨特地位

受惠ＡＩ資料中心需求呈現指數型成長，Lumentum已連續兩季的單季營收不僅年增超過一倍、突破十億美元大關，其高階磷化銦雷射產能更早已被各大雲端巨頭預訂一空，訂單能見度直達二○二八～二九年，甚至宣布要在美國本土興建全新的InP雷射晶圓廠。Nvidia早就看上Lumentum的EML和CW Laser，並入股二○億美元把Lumentum的產能給包下來，阻絕競爭對手的搶奪。對Marvell而言，與其在未來ＣＰＯ世代受制於上游雷射產能瓶頸，不如直接將全市場最大的雷射製造商收歸旗下，打造從電晶片設計、矽光子調變到三五族雷射發光、ＯＣＳ全光交換的端到端垂直整合帝國。

Lumentum這麼質優，價格也不菲。這次Marvell用一一五○億美元收購Lumentum，換算每股收購價格約一一三二美元，溢價幅度高達二三．九％，被華爾街認為Marvell買的價格太高，消息曝光後，Marvell股價重挫。Lumentum雖然被這麼高的溢價收購，卻也因為近期半導體相關股股價重挫，以及自身的本益比也不低，Lumentum的股價也下跌。這樁交易收購完成後，Marvell將持有合併後新公司六七％股權，Lumentum原股東持有三三％。

Marvell由電轉光

Marvell會收購Lumentum並非突然，而是該公司看準未來光通訊發展前景，啟動公司由電轉光的戰略。在執行長Matt Murphy主導下，Marvell在二○一八～一九年間，先後以六○億美元併購Cavium、六．五億美元收購原來是格芯（GlobalFoundry）旗下客製化晶片Avera半導體。這兩次出手，讓Marvell取得雲端資料中心處理器、ASIC和超高速SerDes的技術，成為僅次於博通的第二大AI ASIC供應商。真正讓Marvell跨入光通訊領域是在二○二○年十月收購Inphi，當時收購價是一○○億美元。Inphi擁有高速混合訊號與光學DSP的技術，是該產業的龍頭。這樁併購Marvell取得光收發模組中負責電光訊號轉換的PAM4光學DSP技術，正式取得光通訊入場券，擁有400G/800G世代超過六成DSP市占率。二一年十月，又以十億美元收購Innovium，買下Teralynx高頻寬雲端乙太網路交換晶片的技術。這個技術補足Scale-out跨機櫃網路的核心電交換晶片，並替後續發展ＣＰＯ提供核心主晶片的技術能力。