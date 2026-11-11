謝金河：血洗華爾街 AI擂台斷手斷腳

【文／謝金河】

十一月四日全球矚目的美國期中選舉揭曉，一如先前預期川普領導的共和黨全面潰敗，不但失去穩穩掌握的參議院，也失去眾議院，徹底成為跛腳總統，這個結果驚嚇華爾街。

選舉揭曉首日（十一月四日），美股呈現兩樣情，道瓊指數大漲一五六九．四，漲幅三．○三％，但是科技股賣壓沈重，費城半導體指數大跌三三一．七五，跌幅三．一三％，Apple、微軟都創了歷史最高價，但是Intel卻重挫。Intel是川普上任後的佳作，他號召晶片生產要重返美國，Intel把補貼的資金轉化成為股權，川普又號召ARM、輝達為Intel注資，Intel從十七．二五漲到一四二．三五美元，成為川普代表作。這次選前Intel發表財報，十月二十八日股價大跌二八．五八％，這個不尋常訊號，似乎埋下川普敗選的徵兆。Intel持續重挫，最低跌到五一．五一美元，跌幅近七成。

ＡＩ族群賣壓沈重

十一月四日ＡＩ族群賣壓沈重，最顯著的是邁威爾科技Marvell（MRVL）宣布併購光通訊大廠魯門特姆控股Lumentum（LITE），邁威爾是黃仁勳非常看好的企業，黃仁勳認為它是下一檔兆美元企業，發動併購矽光子的魯門特姆，結果股價卻重挫，邁威爾最高三二九．八八美元，慘跌到一三二．五四美元，被併購的魯門特姆歡欣鼓舞，股價創了一一四三美元天價，沒想到接受併購後卻天旋地轉，股價掉到五○六．六九美元，慘跌六成，這個肅殺立刻撞擊整個矽光子族群，Coherent（COHR）從四四○美元狠狠跌到一六○．二三美元，有台灣人背景的祥茂光電（AAOI），最高漲到二三三．六七美元，慘跌到四五．八八美元，股價掉了八成。

選後第一天，市場反應的是川普的敗選！第二天，大家赫然發現州長改選，共和黨丟了七個州，形成三十比二十的景象，讓大家最吃驚的是德州州長四連霸失守，上來的是在選戰中主打擱置資料中心建置的民主黨籍Gina Hinojosa，而且德州參議員向來是共和黨，也被民主黨奪走。除了德州失守，反對建置資料中心的俄亥俄州、喬治亞州也都由民主黨女性候選人當選，這個反ＡＩ訊號變得非常強大，於是出現十一月五日的大肅殺。

十一月五日道瓊指數重挫一八三三．○一，跌幅三．四四％，Nasdaq下挫一四二一．六三，跌幅六．三六％，費城半導體指數慘跌一二五七．五二，跌幅十二．五二％，這是ＳＯＸ最慘烈的一天！重要的指標股輝達跌九．二六％，寫下一八一．○六美元新低，超微重挫十七．二六％，股價下跌八四．三七美元，博通跌十．四七％，英特爾連續重挫又跌十．三三％，艾司摩爾跌九．三三％，台積電ＡＤＲ也重挫十．七八％，這是難得一見的長黑。

記憶體、矽光子成重災區

最沈重的殺盤出現在記憶體，美光（MU）重挫十七．四六％，下跌一三八．八四美元，創下六五六．三九美元的新低，股價從一二二五美元崩跌而下，已接近腰斬。南韓的海力士下跌近十％，三星持續下挫，ＳＳＤ三雄跌幅更慘重，新帝重挫二二．二六％，股價寫下八○六．四三美元新低，從二五一三．九美元跌下來，已經超過六成；希捷科技跌十六．二五％，威騰電子跌十七．三五％，寫下二六五美元新低，最慘的是日本鎧俠，在一拆三之前是一一二七○○日圓，跌到九二二四日圓，股價已掉了七成。

這回的肅殺，記憶體是核心，跌最沈重的是矽光子族群，讓投資人最恐懼的是台灣一直以來是ＡＩ軍備競賽的最大贏家，如果資料中心或電力設備建設受阻，整個ＡＩ供應鏈受到影響，對台灣可能茲事體大，這是無法承受的重。從先前我提到的Vera Rubin機櫃，從GPU/CPU、記憶體、散熱、交換器、通訊零組件、電源供應器、PCB、銅箔基板、ABF載板、MLCC，到組裝這一條產業鏈，除了HBM外，台灣都是供應鏈的重要成員，十一月五日的ＡＩ產業鏈大肅殺，是在預演川普的ＡＩ建置路上遭遇到亂流。