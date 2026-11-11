去槓桿風暴 抗震投資術

【文／方亞申】

台股一度近乎崩跌，政府祭出國安基金及限空令護盤，加上融資大減，理論上應具有跌深反彈機會，推估將在41000點上下整理；台積電、聯發科、台光電、南亞、日月光等法人持股較集中者將是指標。

美股受美國科技股財報以及民主黨選舉確認掌控參眾兩院，而出現費城半導體指數重挫，五日一天大跌超過十二％、台股六日開盤崩跌超過三千五百點，重量級前十大權值股除了金控股外，包括台積電、聯發科、台達電、日月光投控、南亞、南亞科、欣興、台光電等都是跌停開出，指數一度直接摜破年線，下殺至三七八三七點，約是四月底收盤水準。盤中傳出稍晚救市措施可望出爐激勵，終場留一○七八點長下影線，勉強守在年線大關。九日國安基金護盤下，指數一度大漲超過一度兩千點，等於六日大跌失土都收復，台股表現強勁，尤其是台積電、聯發科、大立光、南電、國巨等。

較正面是，六日集中及櫃買兩大市場均出現史上最大單日減額，合計高達五六四．一億元，為台股史上最大融資減肥。而融資從最高六五三三億元降至五三四○億元，累計減少一一九三億元，或十八．二％。

適度修正防止ＡＩ泡沫

ＡＩ投資回報疑慮及美國民主黨國會勝選，可能導致美國ＡＩ資料中心建設延宕，是這波美國股災的主要原因。不過從最新一輪美國大型科技股財報來看，Google Cloud營收年增一○三％，Amazon AWS成長三九％，微軟Azure也成長四八％，均反映ＡＩ變現是進行式，需求並沒有降溫。

此外，四大ＣＳＰ業者二○二六年資本支出合計預估高達七五○○億至八○○○億美元，二七年投資規模還會進一步增加有望突破兆元，在無非經濟因素影響前，資本支出還沒有出現見頂跡象。美國期中選舉雖如市場預期由民主黨大獲全勝，市場擔心可能影響美國ＡＩ基礎建設的政策方向；只是，ＡＩ攸關美國維持全球科技領先地位，兩黨在發展ＡＩ的核心利益並未太大分歧，民主黨關注的主要是資料中心對水電及環境的影響，並非全面反對ＡＩ建設。再加上歷史經驗顯示，美國期中選舉後一年，股市上漲機率百分之百，尤其科技股相對亮眼。因此，選舉結束對ＡＩ長期發展並不構成實質阻礙。可注意到，新當選議員或州長明年一月就任，對於二七年的正在開發資料中心投資應不會有太大影響，但對於二八年尚未投資部分是否會有行政性拖延仍待觀察。

基本上四大ＣＳＰ大廠谷歌、亞馬遜、臉書、微軟在雲端方面業績依舊高成長，過去幾季市場因擔心資本支出過高吃掉現金淨流入而股價表現較弱勢，如今ＣＳＰ大廠被迫二八年以後可能降低資料中心投資，現金可望又轉為淨流入，果如此則會出現配息或買進庫藏股，有利股價低檔支撐，提高那指及標普在二萬兩千點及七二○○點支撐力道。

黃仁勳曾經說過「算力就是國力」，僅僅三年全球進入ＡＩ世代，但其實真正大舉在拚算力只有美中兩大國，歐洲、日本、韓國、印度等都還排不上名。這次美國期中選舉，民主黨大獲全勝，對於未來核准資料中心興建標準將趨更嚴格，原本市場預期至二○三○年將有高達十兆美元投資ＡＩ基建，可能將下修，對於輝達、超微、谷歌等賣ＡＩ晶片公司業績成長將有變，進而影響評價。這是台股反彈時要注意的。

台股強大支撐在哪裡？

全球資金對於風險性資產並不排斥，美國共和黨敗選，台日韓股市大跌，但香港恆生及國企指數連續大漲；歐洲的德股距離今年高點不遠；瑞士、比利時等提前創歷史新高。印度股市也大漲。而美國十年期及三十年期公債殖利率下降，前者跌破五％。全球股市對於美國民主黨掌控國會反應不差。