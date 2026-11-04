AI太擁擠 ETF績效榜變天？

【文／李孟蓁】

ＡＩ搶盡目光，投資機會卻不只科技股！下半年ＥＴＦ績效榜，航運、生技、金融與高股息各有亮點；追漲之餘，更要看獲利、估值與選股策略。

近年來，台灣受惠ＡＩ基礎建設供應鏈紅利，推動加權指數攻破四萬點大關、直逼五萬點，引爆全民皆股民的投資狂潮。然而，隨著部分科技股評價持續攀升，市場對獲利成長能否支撐高估值的討論也逐漸增加。值得注意的是，ＡＩ並未壟斷所有投資報酬，從下半年ＥＴＦ績效排行榜觀察，航運、生技、金融及高股息等非ＡＩ主題產品同樣表現突出，為投資人提供不同的布局方向。

航運、生技成為黑馬

盤點下半年ＥＴＦ股價漲幅榜，最值得一提的是，前十名排行榜中完全沒有任何一檔以ＡＩ或半導體為核心主題的ＥＴＦ。除了期街口布蘭特正二與期元大Ｓ＆Ｐ石油等兩檔受中東地緣局勢牽動的商品期貨ＥＴＦ外，其餘強勢突圍的全數為股票型產品，涵蓋全球航運、生技醫療、傳統金融與高股息策略。

這波非ＡＩ主題ＥＴＦ的強勁表現，背後並非單純資金短線輪動，而是具備紮實的產業基本面與數據支撐。以股票型冠軍野村全球航運龍頭為例，下半年股價上漲三六．六六％，反映市場對全球航運企業的營運前景抱持期待。近期國際航運市場受到中東地緣政治、船舶供需及航線調整等因素影響，整體運價維持相對高檔，為航運業營運增添利多，但後續仍須留意運力供給及全球貿易需求變化。此外，在電子股表現轉弱之際，法人看好資金可能轉向具有獲利成長題材的傳統產業，其中航運股就成為市場關注焦點。

生技與金融同樣展現黑馬姿態。國泰基因免疫革命受全球大型藥廠併購、新藥研發及臨床進展等題材影響，吸引市場關注；金融股則受惠於資本市場交投活絡及投資收益挹注，帶動元大MSCI金融下半年股價上漲二五．○九％。根據最新統計，十三家上市金控前三季累計稅後純益達六三一八．八一億元，年增約四六％，反映金融業整體獲利動能強勁，為金融股表現提供基本面支撐。

除了產業型標的，高股息相關ＥＴＦ也是下半年績效榜的一大亮點。在漲幅前二十名中，高股息相關ＥＴＦ強占六席，占比高達三成；更重要的是，榜內基金資產規模名列前茅的兩檔，即群益台灣精選高息與統一台灣高息動能，最新淨資產規模分別達六千餘億元與近三百億元，顯示高股息產品在市場資產存量上極具分量。

高股息占三成且規模居冠

值得深究的是，同樣掛著高股息招牌，下半年績效卻出現明顯落差，關鍵在於選股規則與持股結構不同。00939與00919的金融股權重皆突破五成，但00919的電腦及周邊設備業占比近十八％，高於00939的逾十％。此外，00939採用夏普值調整權重機制，依風險調整後報酬增加強勢股比重。兩檔ＥＴＦ雖然都重押金融股，卻因選股與權重調整機制不同，形成各自的報酬特性，也提醒投資人，不能只看高股息招牌，更要檢視實際持股與選股策略。【本文未完，全文詳情及圖表請見《 先探投資週刊 》2429期；訂閱 先探投資週刊電子版 】

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