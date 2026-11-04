11月變數與轉折 歷經十月急跌修正…先下後上築底反攻？

【文／黃俊超】

AI需求依舊強勁，然而近期股價面臨漲多後的震盪，資本支出、資金與估值壓力，正考驗供應鏈後續成長動能。

加權指數自十月六日的歷史高點四九九六八．九二點，修正至十一月二日最低的四四三九九．一點，下跌五五六九．八二點、十一．一五％，縱然近期ＡＩ供應鏈估值面臨下修，不過台積電仍屬高檔震盪格局，搭配金融股與部分傳產龍頭股撐盤力挺，整體表現依舊可圈可點。加權指數累計前十個月漲幅雖然收斂至五六．一％，不過於全球主要股市之中，超越費城半導體指數的五○．九一％，暫居第一，也優於韓國KOSPI的三五．九九％，與日本日經指數的二五．七三％。台灣櫃檯指數則也仍有三四．○四％漲幅。

美國科技大廠陸續公布財報，在高漲幅與高估值的背景下，市場檢驗更加嚴苛，如Google母公司Alphabet營收與獲利皆略低於華爾街預期，加上核心業務的搜尋與其他廣告業務成長放緩、管理階層預告二七年資本支出將再增加等因素，導致公布後單日跌幅超過十二％，然而，波克夏海瑟威於二五年第三季起建倉，根據投資機構推算平均成本可能介於三○○～三二○美元，是危機也是轉機，如果願意買進並長期持有，買入成本有機會低於股神巴菲特。

Alphabet、Intel財報後股價修正

川普再次上任後積極推動半導體製造回流美國，並對Intel採取前所未有的強力干預、或可說是支持，取得約十％股權，隨著股價走高，多次自豪表示讓美國政府獲利數百億美元。Intel最新財報營收符合預期、獲利優於預期，雖然ＡＩ帶動資料中心對ＣＰＵ的需求，增加出貨、調高售價，使得該事業成長七八％。不過ＰＣ需求轉弱與以色列工廠事故影響供給等因素，營收與獲利展望皆遜於預期，毛利率恐自第三季的四三％降至三八％，導致單日跌幅達二八．五八％。

ＡＩ需求龐大，能夠打進供應鏈吃香喝辣絕不是問題，不過所引發的供需失衡導致「科技通膨」，使得非ＡＩ核心產業營運將受到衝擊。Intel財務長辛斯納表示，八月底開始，ＰＣ市場明顯轉弱，認為原因在於記憶體價格，執行長陳立武也表示，記憶體價格高漲，將會是明年整體市場都必須面臨的嚴重問題。Intel預期，ＰＣ市場低迷至少持續至二七年上半年，全年市場規模可能再減少十％，今年則預估下滑十二％。

不過根據Counterpoint Research資料顯示，今年第三季全球ＰＣ出貨量已下滑二一％，而在手機市場方面，綜合Digitimes、IDC等眾多機構預估，全年出貨量年減幅介於十四～二○％。科技公司若有ＡＩ趨勢加持，則股價就容易受到市場青睞，然而當市場回頭檢視ＡＩ所帶來的貢獻程度，即業務占比、未來成長幅度等，就可能會對部分未達市場預期公司的股價，帶來一定程度的衝擊，台灣廠商也會面臨相同的狀況。

科技通膨衝擊非ＡＩ產業

另一方面，目標在十一月十六日當周計畫於Nasdaq掛牌上市的Anthropic，根據所繳交文件顯示，上半年營收一六三億美元、年成長超過十三倍，年收入逾十萬美元客戶增加超過十一．五倍，淨損擴大至八○七億美元，其中約七二四億美元來自可轉換票據、衍生負債及未來股權協議等融資工具的公允價值變動，另也揭露運算能力與基礎建設支出近九○億美元，高於去年全年，並承諾未來十年於ＡＩ基礎建設支出將達八○七○億美元，第三季營收年增四五％、至一六八億美元，且已實現獲利。【本文未完，全文詳情及圖表請見《 先探投資週刊 》2429期；訂閱 先探投資週刊電子版 】

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