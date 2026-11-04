謝金河：調整！再出發！這一輪修正的四個看點

【文／謝金河】

通常按照股市的循環，通過九月、十月的「秋殺」，進入第四季是股市展翅高飛的時刻，這個時候到了歲末，結束這一年進入下一年的憧憬，通常股市都有好表現，不過進入十一月，股市卻出現猛烈的回檔，這期《先探》我們先把這些變數釐清一下。

巨額投資掏空了現金流？

第一個疑慮是美國期中選舉給川普的考驗！川普在二五年元月入主白宮，在執政近兩年後面臨期中選舉，眾院是全面改選，參院改選三分之一，這次選舉對川普政府帶來嚴重考驗。從民調來看，川普的共和黨可能失去眾議院，能不能掌握參議院也有變數，如果川普失去兩院，這個提前跛腳的態勢對美國政壇將帶來撞擊，美股的回檔多少在反應川普的共和黨在期中選舉的失利。

第二個是來自ＡＩ巨額投資掏空現金流的疑慮，二十九日Alphabet公布財報，因為搜尋業務成長趨緩，股價大跌十二．二九％，其實背後是Alphabet今年資本支出大約在二○五○億美元左右，自由現金流呈現負數，而且信用違約交換（ＣＤＳ）拉升到歷史高位，在五月間因為OpenAI的疑慮，Google自建ＴＰＵ，股價一度漲到四○四．四七美元，十月二十九日大跌三九．五七美元，股價最低跌到二七五．三五美元，已在今年新低點附近。另一個是Amazon今年資本支出二二○○億美元，令市場疑懼的是過去十二個月自由現金流是負的四二三．六億美元，這是一個驚人的數字。

Alphabet、Amazon公布財報，股價都下跌，這是市場擔心ＡＩ投資金額龐大，但是來自ＡＩ的收益仍看不到很具體的獲利數字，《The Motley Fool》預估到二○三○年，ＡＩ的資本支出會達三～四兆美元，這顯示ＡＩ的賽道是一條不歸路，大家都砸大錢，但ＡＩ大手筆的投資能不能帶來豐碩的報酬？這個問題仍有問號，股價就拉回修正。

第三個是今年下半年來自記憶體的一連串利空，七月發生的是南韓兩倍槓桿的壓力，海力士從二九八．七萬韓元跌到一二四．六萬韓元，三星從三七四五○○跌到一八九二○○韓元，日本的鎧俠從一一二七○○日圓跌掉六成；接下來是長鑫存儲宣布自研4F2聲稱這項新技術可以增加記憶體容量，儘管美光技術長認為當前記憶體仍以6F2為主，長鑫的4F2仍不是主流，不過這又給市場帶來另一個沈重的壓力，海力士連續重挫，最低跌到一一七．一萬韓元，在香港掛牌的ＸＬ二南方海力士股價重挫九成，以南韓半導體為主的三倍槓桿ＥＴＦ─KORU股價從一二七九美元，一拆二十後，跌到十美元，這顯示南韓的記憶體接續兩倍槓桿及長鑫之亂，成了動搖全球軍心的觸媒。

今年下半年記憶體的利空接二連三，例如兆易創新跳出來說NAND Flash價格已到歷史高點，這個聲明立刻重創ＳＳＤ族群，台灣的旺宏也受到影響。主其事的兆易也從一二四八港元跌到三○九．六港元，接下來是中國自稱可以自研ＤＵＶ，又對艾司摩爾帶來衝擊，然後是這次長鑫科技的4F2，聲稱能在單一晶片上嵌入更多單元，提高儲存密度，如果這項技術能夠得到突破，理論上，長鑫存儲股價應可直上雲霄，但卻從六一．八跌到三八．七人民幣，這個大跌似乎意味了長鑫的技術尚不成熟，沒有想像中的威力那麼大。

長鑫之亂緣於技術不成熟

長鑫的4F2不但沒有奏效，還把中國晶片股拉低，在香港掛牌的中芯從九三．五跌到四二．二二港元，中芯的Ａ股從一七六．三四跌到九四．四五人民幣，華虹從二一九．六跌到六二．九港元，中國的ＡＩ晶片股從寒武紀到壁仞、摩爾線程、沐曦科技股價也都腰斬等級，過去中國把國家補貼放在ＡＩ，但這次在香港掛牌兩檔具代表性的ＡＩ股，例如智譜從二九八○跌回四四四．八港元，稀宇科技從一三二○跌到一五五．二港元，這一輪的肅殺已逼得中國證監總局發出聲明要救市。【本文未完，全文詳情及圖表請見《 先探投資週刊 》2429期；訂閱 先探投資週刊電子版 】

先探投資週刊2429期更多精彩文章延伸閱讀

◎封面故事：貨櫃三雄揚帆 長榮逆勢創高



◎特別企劃：總市值洗牌 兆元俱樂部易位



◎國際趨勢：盤點AI戰力 轉向財務黑洞



◎中港直擊：騰訊參與了AI燒錢競賽

