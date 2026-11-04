被AI偷走本益比的績優股

【文／吳旻蓁】

AI熱潮推升台股屢創新高，資金卻高度集中於熱門科技股，部分獲利穩健的績優企業反而未獲得市場同等關注。當市場開始重新檢視高本益比股票的投資價值，哪些企業具備持續成長動能，股價評價卻尚未充分反映基本面？

台股在ＡＩ熱潮推動下，一度逼近五萬點大關，但高檔行情並非人人有份。十月六日，加權指數盤中最高來到四九九六八．九二點，十月三十日盤中卻跌破四萬五千點，終場收在四五二一一．八三點。隨著市場重新檢視ＡＩ投資的獲利回收期，以及科技股過高評價能否持續，先前受到資金追捧的高本益比個股，也開始面臨重新定價的壓力。

事實上，台股指數屢創新高，不代表所有產業都能同步享有股價上漲與評價提升的機會。資金積極追逐ＡＩ題材之際，部分傳統產業、民生消費及服務業即使持續獲利，股價仍相對平淡。尤其當市場資金高度集中於少數熱門族群，部分營運體質良好、獲利穩定成長的企業，可能因市場關注度不足，導致股價未能充分反映其經營成果，進而浮現值得留意的價值型投資機會。

低本益比不等於便宜

然而，如何判斷一家公司是否真的被低估？本益比是常見的評價工具之一。假設一家公司的股價為一○○元，每股盈餘十元，本益比就是十倍；若未來每股盈餘成長至十二元，在本益比維持十倍的情況下，對應股價便可提高至一二○元。倘若市場進一步看好成長前景，願意給予十二倍本益比，對應股價更可達一四四元。這種獲利成長與評價提升同步推升股價的現象，就是所謂的「戴維斯雙擊」。

不過，本益比愈低不一定愈便宜。景氣循環股在獲利高峰，可能因盈餘暫時偏高而出現低本益比；一旦景氣反轉、獲利下滑，原先看似便宜的評價便可能失真。因此，挑選價值股時，除了與同業比較，也應檢視企業自身的歷史本益比、獲利趨勢及競爭優勢，才能分辨股價究竟是遭到市場低估，還是反映未來成長趨緩的風險。

飲料包材與充填代工大廠宏全，近年持續透過海外擴廠、產品升級及營運效率提升，推動獲利穩步成長。公司從傳統瓶蓋、標籤及寶特瓶包材供應，逐步延伸至無菌充填、飲料代工及駐廠生產服務，不僅提高產品附加價值，也藉由與國際飲料品牌建立長期合作關係，擴大營運規模。反映在財報上，宏全近年獲利水準明顯提升，二四、二五年每股盈餘分別為九．八元及九．○九元，雖然去年受到匯率波動及新廠前期成本影響而略為下滑，但本業營業利益仍維持成長，顯示公司核心營運具備一定韌性。

今年上半年宏全合併營收一五四．八四億元，年增三．四％，稅後純益卻大幅成長四○．八％，每股盈餘達六．五五元。除了去年同期比較基期較低，新產能開出、既有產線稼動率提高及產品組合改善，也是獲利成長的重要因素。展望未來，宏全正逐步進入新一波海外擴產的收穫期。台灣自貿廠新產線已於九月導入生產，泰國新廠預計第四季投產，越南新廠規劃二七年下半年加入，加上中國及印尼新產線持續提升產能利用。

法人看好，隨著新增訂單逐步導入、各廠經濟規模擴大，宏全明年營收與獲利有望延續成長，甚至挑戰歷史新高。值得注意的是，宏全近四季本益比約十一倍；隨著海外新產能陸續貢獻，未來若營收與獲利持續成長，目前的評價是否充分反映公司成長潛力，值得投資人進一步觀察。

合理評價搭配獲利成長

信邦業務橫跨工業應用、醫療健康、汽車及通訊等領域，獲利來源相對多元。今年前三季合併營收二七○．○八億元，年增一五．二％，稅後純益二六．七九億元，年增一○．九％，每股盈餘達一一．一六元。其中，工業應用與醫療健康業務營收分別年增三八．九％及二八．四％，成為推動營運成長的重要動能。展望明年，半導體高階設備及工業自動化將是主要成長引擎；信邦的半導體設備業務已從傳統線束供應，延伸至設備機櫃及模組組裝，提高單一專案的供貨價值，公司也將今年半導體設備營收目標由二五至二八億元，上修至三○至三五億元。【本文未完，全文詳情及圖表請見《 先探投資週刊 》2429期；訂閱 先探投資週刊電子版 】

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