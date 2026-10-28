起風了 石英元件將量價齊揚－台廠啖規格升級紅利

【文／吳旻蓁】

受惠ＡＩ資料中心與車用電子需求，過去被視為成熟產業的石英元件迎來量價齊揚的轉型契機。台廠積極布局高階領域，擺脫價格戰、開啟新成長動能。

ＡＩ資料中心加速擴建，帶動高速光通訊需求攀升，也讓過去不起眼的石英元件迎來產業轉型契機。隨著光通訊規格邁向800G/1.6T，加上車用電子持續智慧化，頻率元件不僅用量增加，技術規格與平均銷售單價（ＡＳＰ）也有望同步提升，為台灣石英元件廠商開啟新一波成長空間。

過去，石英元件被視為成熟的電子零組件，需求主要來自智慧型手機、個人電腦及通訊設備，成長高度依賴終端產品出貨量，標準化產品更長期面臨價格競爭。然而，隨著ＡＩ運算規模持續擴大，以及高速網路與汽車電子架構日益複雜，石英元件的市場定位正逐漸改變，產業成長模式也從過去的出貨量驅動，轉向用量、規格與產品價值同步提升。

石英元件又稱頻率元件，主要利用石英晶體的壓電效應產生穩定振盪，為電子設備提供精準時脈訊號，猶如整個系統的節拍器。依照產品功能，主要可分為石英晶體（XTAL）與石英振盪器（XO），後者進一步整合振盪電路，並依應用需求衍生出溫度補償型振盪器（TCXO）、恆溫控制振盪器（OCXO）等高階產品。

高速傳輸推升用量與規格

石英元件這波產業升級的關鍵，來自ＡＩ資料中心對高速傳輸與精準時脈的需求快速增加。隨著大型雲端服務供應商持續建置ＡＩ運算叢集，資料中心不僅需要更多ＧＰＵ，也必須透過高速網路交換器、光收發模組及主動式電纜（ＡＥＣ），將龐大的運算資源相互串聯。在運算節點增加、網路埠數擴充的情況下，相關設備對頻率元件的整體需求隨之擴大。

當然，除單純增加出貨量，規格升級帶來的影響更值得關注。在訊號傳輸速度提高之下，對時脈穩定度、相位雜訊與抖動的要求更加嚴苛。所謂時脈抖動，是指訊號實際出現時間與理想時間產生微小偏差，在高速傳輸環境下，可能增加訊號判讀錯誤的風險。

因此，高速通訊設備開始提高對高頻、低抖動振盪器的採用需求。目前業界常見參考時脈包括156.25MHz、312.5MHz，部分廠商更積極開發625MHz產品，以因應下一代高速傳輸應用。雖然實際頻率取決於系統設計，並非傳輸速度愈快就必然採用更高頻率，但低相位雜訊與高穩定度已成為不可忽視的競爭門檻。

更重要的是，技術升級也為平均銷售單價帶來改善空間。相較一般標準化石英晶體，高階振盪器需要更精密的加工、振盪電路設計及嚴格的客戶認證，產品附加價值與售價通常較高。當高階產品出貨比重提升，便有機會帶動整體ＡＳＰ及毛利率改善。換言之，ＡＩ對石英元件產業的影響，並非單純增加需求，而是透過用量擴張、技術規格升級及高價值產品占比提高，改變過去依賴消費電子景氣循環的成長模式。

晶技ＡＩ、車用雙箭齊發

龍頭廠晶技是觀察這波結構轉型的重要指標，其具備較大的生產規模與完整產品布局，應用涵蓋手機、電腦、車用電子及高速網通，近年更積極將成長重心轉向ＡＩ基礎建設與汽車電子。在ＡＩ應用方面，晶技已切入高速光收發模組供應鏈，800G、1.6T相關振盪器陸續量產，並持續布局更高階的傳輸規格。公司也推出312.5MHz高頻時脈解決方案，瞄準光通訊模組、主動式電纜及網路交換器等高速資料傳輸設備。