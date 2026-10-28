謝金河：長鑫存儲向市場丟了一顆炸彈

【文／謝金河】

長鑫存儲總裁曹堪宇在上海高調宣布，自研4F2架構導入DDR5將加速量產，這一句話擊沈了HBM、SSD相關個股，儘管專家出來滅火，美光的技術及產品長Scott DeBoer直言4F2架構更貴、更複雜，沒有可行的規模化路徑，會遇到物理問題，他不看好4F2的發展性，但似乎引不起市場正面效應。

長鑫存儲揮出這一棒，讓市場對紅色供應鏈可能打亂記憶體一池春水，引來一陣恐慌，首當其衝的是南韓的三星、海力士，上回兩倍槓桿之亂，三星、海力士帶動一波巨大跌勢，三星從三七四五○○跌到一八九二○○韓元，這回反彈後又跌到二○三五○○韓元，海力士從二九八七○○○跌到一二四六○○○韓元，沈重破底又跑到一一七一○○○韓元。在香港掛牌的海力士兩倍槓桿（ＸＬ二南方海力士）從一九三．六五跌到一六．八七港元，股價一下子跌了九成；兩倍三星從二四三．一跌到四三．二二港元，跌了近八成。在美國掛牌的三倍槓桿SOXL從三○二跌到八○．二一五美元，以南韓半導體為三倍槓桿的KORU從一二七九．七美元，一拆二十股後現在變成十美元，七、八月間發生的南韓兩倍槓桿效應尚未修復，如今長鑫又來添亂子。

對中國內捲的可怕疑慮

這回長鑫存儲的4F2之亂，引發了幾個效應，一是長鑫這一記拳擊垮了中國股市，長鑫從六一．八跌到三八．一二人民幣，中國的晶片股都慘跌，在香港的中芯從九三．五跌到四四．四五港元，華虹從二一九．六跌到六二．九港元，都超過腰斬等級。在香港掛牌的兆易從一二四八跌到三○九．六港元，受到波及的還有ＡＩ晶片的寒武紀從一九八六跌到四四五．一人民幣，摩爾線程從七六九．五跌到三一五人民幣，沐曦從一○三三跌到三九二人民幣，在香港掛牌的壁仞從七○．九五跌到二一．七港元，長鑫放了一把火燒了自己，這是市場對中國內捲的可怕疑慮，如果記憶體在中國突圍，那麼整個產業串起的榮景可能很快化為烏有。

長鑫的衝擊很快連結到美光及ＳＳＤ三雄，美光前一波從一二五五美元跌到七三九美元，這回挺在八五六美元算是相對強勢，ＳＳＤ三雄中，只有新帝沒有破底，希捷、威騰電子都慘跌，這個連鎖效應也衝擊到光通訊，Lumentum（LITE）才剛創下一○九一．六一美元天價，沒幾天就跌到七三六．○一美元，Coherent（COHR）、AAOI都破底，這一輪光通訊的下修壓力很快衝擊到台灣相關個股，光聖、聯亞、上詮、波若威等幾乎都回到前波低點。

勝宏科技引領ＰＣＢ走跌

如果把七、八月的南韓兩倍槓桿效應，對比這次長鑫的撞擊，市場形成兩次的低檔，南韓股市在七、八月的兩倍槓桿首當其衝，KOSPI最低點跌到五二六二．七七，這回最低來到五三○五．九八，破底危機尚未解除。日經指數前一波最低六○四四八．九，這次最低六一四六二．六一，距前一波低點不遠。台股前一波跌到三九三八四．八五，這回仍頂在四六○○○點附近，是否有補跌疑慮？這是未來的一大考驗。

這可以參考和台灣連結很高的費城半導體指數，十月二十二日ＳＯＸ指數最低跌到一○六六六．四一，也回到七月最低點一○四四五．四四不遠的位置。值得參考的是，很多半導體設備股從艾司摩爾、應用材料、科林研發、科磊等個股紛紛破底，設備股領跌，讓市場對半導體未來前景埋下疑慮，這也連結到台灣。