季線牛熊大戰 誰能殺出重圍？

【文／方亞申】

美國科技股再次出現財報後大跌，費半指數距離七月低點只剩約3%左右，市場也擔心月底聯準會動作以及十一月初美國大選變數，台股補跌壓力出現，所幸年底結帳賣壓提前出現，等待賣壓宣洩後又是一次機會。台積電、封測、PCB、台塑集團、金控股都是逢低可注意標的。

費半指數短線急跌，引發日、韓股市重挫，台股跟著補跌可注意是否是另一次買進機會？這波引發美股與全球ＡＩ供應鏈恐慌的就是「CRWV債券違約率直飆」事件，是指身為輝達核心算力生態系的專用雲端巨頭 CoreWeave，近期因為高槓桿瘋狂借債建置資料中心，在信用衍生品市場引發了歷史級的拋售風暴。該公司五年期信用違約交換（ＣＤＳ）利差一度暴衝突破一一九四基點，導致市場定價隱含其未來五年的違約機率大增至六○至六四％。

CoreWeave為了幫微軟、Meta等大廠採購高昂的ＧＰＵ機櫃，其總債務與租賃義務在短短一年內瘋狂膨脹至五一六億美元（截至六月底的票據與貸款約三五一億美元）。十月中旬起，殖利率直接衝破十五．六至十六％，深陷不良資產區間。

燒錢陣痛期引人疑慮

市場相當擔心CRWV出現違約問題，逼得重量級投行趕緊出面闢謠，並將股價評等從「中立」上調至「買進」。摩根大通分析指出，貸款背後不僅有實體輝達ＧＰＵ當作高價值抵押品，更有微軟等大廠高達一○四○億美元的合約積壓（Backlog）作為現金流擔保，銀行團的風險極低且管理非常完備；輝達黃仁勳也出面說沒問題，表態不需要紓困，認為資金成本實際上在下降，且其營運極為健康，輝達完全「不需要提供財務紓困」。

CoreWeave面臨巨大的燒錢陣痛期（今年資本支出高達三六四億，明年預估四七九億）。蓋資料中心與買晶片需要「立即砸真金白銀」，而客戶的租賃營收則是「在未來幾年內分批進帳」，在美國聯準會高利率環境下，這種時間差嚴重侵蝕了短期利潤（單季利息支出已高達六．四億美元）。今年從高點計算股價已大跌超過五成，也跌破七月中的低點，在股價尚未止跌扭轉前，仍要小心。

另外，注意焦點是臉書財報公布，市場關注該公司投資金額是否增加以及現金流狀況。最新公布財報顯示，臉書的資本支出成長稍見向下修正（其實該公司今年就因為算力爆棚而出租算力，租金還不錯）。現金部分是淨流出不到十億美元，低於市場預估的近百億美元，公布後股價上漲。

接下來谷歌、微軟、亞馬遜等資金狀況，是流出多少？或是恢復淨流入，攸關股價表現。因為現階段市場一直擔心巨頭投資過度，現金流出速度快過資本支出（因為上季連谷歌都呈現金淨流出），導致財務狀況不穩定。

獲利結帳 賣壓未歇

接近第四季中旬，市場賣壓增加，主要來自今年獲利結帳，賣壓未停止。還有就是國際油價因為葉門胡塞組織瘋狂向沙烏地阿拉伯及周邊國家發射飛彈以及無人機，轟炸煉油廠及運輸設備，國際油價（西德州）一直維持在九五至一百美元，以製造通膨，尤其在美國十月底聯準會開會及期中選舉前製造問題。

油價、季報以及弱勢的的CoreWeave及甲骨文，加聯準會動作、調升利率等，都是影響近期股價主要變數。

尤其除了CoreWeave等違約率上升外，須注意這次不少重要個股包括威騰、海力士、應材、科磊、英特爾、博通、思科、NBIS、COHR股價都跌破七月時低點才反彈，相對弱勢了。後續要觀察谷歌、輝達、蘋果、亞馬遜、臉書、台積電、美光股價是否創七月低點或是領先反彈。