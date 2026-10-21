暴力洗盤 求勝法則！外資單日賣超破紀錄 散戶被甩下車？

【文／黃俊超】

台積電繳出亮眼財報，獲利再創單季歷史新高，不過市場並未給予正向回饋，加上外資在現貨與期貨市場，都站在賣方出現史詩級新紀錄。雖然短線操作的難度升溫，然而AI浪潮引領的長多趨勢，並未出現扭轉跡象。

美國九月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率上升至三．七％、高於華爾街預期，市場普遍認為是十月十四日美國四大指數同步收黑的主因，道瓊指數仍在六○日均線之下，S&P 500與Nasdaq回落到六○日均線之下，與台股關聯度最高的費城半導體指數則下跌四．三％、再度來到六○日均線之下，十月十五日的亞洲股市受到拖累，日經指數跌破六○日與一二○日均線，本就弱勢的韓國綜合指數則跳空跌破二四○日均線，收盤創下近半年來新低。

外資單日賣超破紀錄

加權指數縱然自八月反彈以來的位階與強度，皆相對優於主要國家股市，不過難敵外資單日賣超破紀錄的三○二五億元、下跌三．四一％，跌破二○日均線，在上櫃市場也賣超二○五億元，台指期貨淨空單則來到九．七萬口的歷史新高。短線技術指標相對不利於多方發展，引用巴菲特著名的投資金句，投資的第一條規則是：不要賠錢。第二條規則是：永遠不要忘記第一條。風險控管絕對有其必要性，可透過資產配置或其他避險策略，降低修正帶來的衝擊，然而從長期的角度來看，台股依舊穩穩的走在多頭軌道上，每當歷經激烈修正過後，新一次投資機會將逐步浮現。

時序進入財報月，在美股方面，倫敦證券交易所集團統計投資機構平均預期，S&P 500指數成分股企業第三季獲利將年增率約三一％，其中約三分之二的增幅來自科技業及各ＡＩ巨擘，而受到地緣政治影響，能源與原物料股也有部分貢獻，然與ＡＩ無關如民生必需品與房地產業，則成長預估相對疲弱。

基本上也大致套用於台股；然而，營運成長甚至展望佳，並不等同於股價上漲的保證，短線來自籌碼搭配技術面，加上消息面與總體經濟的影響力道，絕對不容小覷，對長線投資應不會有太大幅度影響，但是短線操作上則要相對謹慎。

台積電第三季合併營收為一．四九四兆元，季增十七．六％、年增五○．九％，縱然毛利率略為降至六六．四％、營益率五八．七％，不過稅後純益七六三○．六億元，季增八％、年增六八．七％，ＥＰＳ二九．四三元，折合美國存託憑證每單位為四．六美元，創歷史單季新高，累計前三季ＥＰＳ七八．七五元。製程布局方面，二奈米製程第三季出貨占晶圓銷售金額八％、三奈米製程占三三％、五奈米二八％、七奈米十％；整體而言，包含七奈米及更先進製程，合計占第三季晶圓銷售金額七九％。

業績與股價短期未必同向

董事長兼總裁魏哲家於法說會中表示，面對持續爆發的ＡＩ需求，正透過多種途徑全力擴充產能，更霸氣宣示無意把市場機會平白讓給競爭對手，將會盡可能的拿下所有生意！台積電重申二六年資本支出預算為六○○～六四○億美元，預計二六～二八年的資本支出，將會顯著高於過去三年，持續投資以支應成長需求，而較高的資本支出，通常代表未來幾年有更多成長機會。台積電揭露，未來數年將在台灣興建十三座廠，並在海外興建另外五～六座，並持續推進先進製程產能的擴充。