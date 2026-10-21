台積電有多好 台股格局有多大？謝金河：資本支出才是王道

【文／謝金河】

台積電公布九月營收五一一八．五七億元，和八月的五一四八．○五億元，相差○．六％，第三季營收一．四九兆，成長五○．九％，一至九月三．八九八七兆元，年增四一．一％，看到這份營收數字比對上一季的前瞻報告估營收落在四四六到四五六億美元，大約一．四一兆，這個數字超過前瞻報告的上限。台積電這份營收報告之後，下一個是十月十五日的第四季法說會，從營收來推估淨利，似乎可以看出以下的端倪。

五萬關前鞏固與整頓

台積電第二季營收一．二七兆，淨利七○六五億，第三季一．四九兆，多了二二○○億左右，稅後淨利可能逼近九○○○億元，如果第四季維持第三季水準，全年淨利將突破三兆元，如果以三兆為標竿，全年ＥＰＳ可達一一五．九元，這樣的成績單比年初我初估的一○五元左右更高，再用本益比二○倍來算，台積電的股價落在二二三○元，這可能是強而有力的下檔支撐，而這也意味著如果下檔有限，台股在五萬點關前的鞏固與整頓，底部也會相對愈來愈紮實。

目前的外資報告，台積電的目標價已經沒有人看三○○○元以下了，今年外資把台積電當成提款機，至少已減碼逾九二．四四萬張，但仍擋不住台積電股價上漲的力道。目前花旗環球給的目標價是四○○○元，元大投顧三五○○元，高盛三三○○元，美林三一○○元，宏遠三○五五元，凱基三二○○元，已經沒有看到低於三○○○元以下的外資報告。而且預估今年台積電ＥＰＳ幾乎都落在一一○元上下。值得關注的是估股價四○○○元的花旗環球預計二七年一五八．三元，元大投顧估一五七．二元，高盛是一五○元，如果今年是一一○元，明年是一五○元，那麼台積電股價登上三○○○元只是剛好而已。

二○二六年進入第四季，今年的戰役大致已經告一段落，法人會把眼光放在明年，進入第四季，大家會更加重視公司的前瞻報告。如果拿今年的獲利來看，目前全球最大市值的Nvidia，截至二六年一月二十五日的會計年度營收二一五九億美元，淨利是一二○○．六七億美元，到七月二十六日的季度GAAP是五九六．八八億美元，毛利率七四．九八％，今年前瞻報告淨利可能逼近二○○○億美元，這是輝達把市值挺進到將近六兆美元的憑藉。

把美國大市值企業看一遍，微軟去年淨利一○八三億美元，Amazon七七五．六億美元，Google一三八二億美元，Meta二○四．五億美元，Apple到二五年九月二十七日的會計年度是一一二○億美元，二六年淨利是一二八九．三億美元，從這幾大市值企業的淨利來看，台積電大約一○○○億美元左右的淨利，在全球企業的表現也算是十分卓越，這是台股能夠勇往向前的主要原因。

第三季的三大核心股

台積電基本面支撐了股價，也讓台股空間格局大開，聯發科漲到五四八○元，很大的力道是發行三九億美元可轉債，其中三五億美元給輝達認走，黃仁勳加持聯發科，讓聯發科股價漲到五四八○元，但考驗是ＥＰＳ不夠高，因此，股價在五○○○元附近盤整是必須的，麥格里給聯發科的目標價是一萬元，外資報告的中位數落在六二○○元附近。聯發科過去兩年ＥＰＳ都在六六元，今年至少要八○元以上，明年可能要逾倍成長，才能支撐股價繼續往上。