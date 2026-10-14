大立光法說手機、光通訊各冷熱 孕育中的CPO業務 獲法人青睞

【文／周佳蓉】

大立光十月法說財報開箱，毛利率竟創十三年半新低，外資目標價卻喊上一萬一，預示著手機、光通訊一冷一熱的態勢將是未來的公司的主旋律。

十月八日雙十連假前的大立光舉辦線上法說會，公司高層報完財務數字，許多人赫然發現第三季毛利率才四二．二％，較上一季少了七．二個百分點，創十三年半來新低，對一家長年五成水準的高毛利公司來說，這樣的失守絕非一件好事，不過接下來一個多小時的問答，法人焦點卻很快離開手機，關心光纖陣列（ＦＡ）量產進度、購地用途、技術差異等，很大一部分問答環節都聚焦在跨足CPO/NPO的更新。

了 事隔三月 三件事變

若把七月和十月兩場法說放在一起比對，大立光在ＣＰＯ上的進度至少變了三件事。首先是認證進度，七月大立光剛收到量產客戶的正式規格，當月才開始送樣，試產線預計第三季底完成，這次法說會董事長林恩平已證實光纖陣列（ＦＡ）已通過一家客戶的量產認證，試量產線也完工、設備全數進駐。

再來是產品範圍，這是兩場法說差最多的地方。七月大立光的說法是先專心做ＦＡ，光纖陣列單元（ＦＡＵ）由客戶自行組裝，刻意避開和模組廠搶生意。三個月後，市場上的FA/FAU都在卡位，客戶反過來要求大立光一路做到底，新的分工是：大立光自製ＦＡ，外購稜鏡微透鏡陣列（PMLA）組成ＦＡＵ，再把ＦＡＵ組裝到載具（Carrier）上。當法人進一步詢問為何事隔才數月，再度擁抱ＦＡＵ的原因，林恩平坦言，客戶認為整合出貨可減少良率責任歸屬爭議，這一塊目前研發重點在於「可拆卸式光纖陣列單元」，相比於傳統ＦＡＵ是透過膠合方式固定在交換器模組或晶片上，可拆卸式設計可在未來提高良率與維護性、並且大立光對這種重複插拔的組裝精度，比其他競爭者更高，若順利於明年中正式放量，有機會成為二七年後重要的新獲利引擎。

六月下旬以來，為了擴產以及積極布局ＣＰＯ新事業，大立光展開了極為密集的圈地擴廠行動，在幾個月內七度出手，斥資八○．七八億元，一向保守的大立光竟會大舉動作非比尋常，他本人也在法說會中證實：「新購廠與購地將全數用於自有生產線與無塵室建置用途，展現對ＣＰＯ業務的高度期許。

GC/EC技術大比拚

ＦＡＵ的工作，其實是把多條光纖固定在V-groove（Ｖ型槽）上，精確定義每條光纖的垂直、水平位置與高度。由於光會發散，必須被整齊排列、固定並對準光學元件。例如光從雷射光源射出後，在垂直光柵耦合（ＧＣ）架構中，會先經微透鏡準直、稜鏡，再透過ＰＩＣ表面完成光學耦合，大立光透過旗下萊凌科技，從被動感光發展至主動發光元件，並在去年成立的大根電子科技進行微稜鏡準直鏡頭生產，這些都是建立護城河的尖兵。