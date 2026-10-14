熱錢翻滾 五萬不卡關

【文／方亞申】

今年最後一季震盪難免，有著超標的獲利，即使拉回空間也有限，市場資金以各族群輪流攻擊為主，AI半導體、CCL、矽智財、高息利股、台塑集團及航運股、金融股皆有表現。

財政部統計處顯示，台灣出口將迎接歷史性的輝煌時刻，今年前九月累計出口金額為六六一五．五億美元，第四季可望連闖三關、每月都突破一個千億關卡，全年出口金額突破九千億美元機率非常高；全球僅次於美中德印韓，居全球第六名！問題是台灣人口最少，相對威力最大。

財政部公布九月海關進出口貿易初步統計，單月出口八七二．二億美元，創歷年單月新高，年增率衝上六○．九％，寫連三五紅，刷新史上最長上升周期。

傳產貨品逐步恢復生機

其中電機產品九月出口年增率二九．八％，且連二六個月正成長，主要是資料中心布建、電網升級以及電力設備更新，帶動需求熱絡，加上電機產品訂單周期相對較長，因而在傳產貨類當中一枝獨秀。重點是財政部預估十月出口年增率落在四○至四四％，出口規模則在八五二至八七七億美元；若以每月出口八百億美元的保守值推算，第四季每個月出口金額將相繼突破七千億美元、八千億美元、九千億美元關卡，全年九千億美元機率相當高。

隨著出口跳升，法人預估上市櫃公司今年業績耀眼，前三季整體獲利有望逾五．七兆元，遠優於台股去年全年四．五兆元的獲利，對台股基本面有強勁支撐，全年將挑戰八兆元，年增至少超過三成以上。明年企業獲利預估也有接近二○％成長，加上配發今年大豐收的股息，支撐台股向五萬點之上、六萬點挺進！

美國進入期中選舉前一個月，美股自七月回檔後就由科技股領軍震盪推升，雖說川普中東戰爭沒完沒了，但企業獲利相當不錯，預估即將開始的公布第三季財報，企業獲利將超過三○％成長。外在除中東戰爭外，十年及三十年公債殖利率持續拉高，十年期一度見到五．三六％、三十年期來到五．七三三％。市場利率緩慢上升，理論上對企業獲利不利，但是科技股強勁的獲利，近兩個月來股市走勢一枝獨秀，石油的雪佛蘭、光纖的Lumentum、超微、輝達股價都領先創歷史新高；艾克森美孚、微軟、SpaceX、Meta等股價也接近新高。基本上就是以ＡＩ晶片為主；火箭發射的SpaceX也出手買電信股，而美國總統川普對於掌握全球ＡＩ相當自豪，頻頻看到輝達黃仁勳、 SpaceX馬斯克、超微蘇姿丰獲獎或是去白宮。根據美國最新財務交易申報資料，川普底下基金八月大買輝達、Meta及戴爾電腦。這些都是近兩個月強勢股。

事實上，現階段全球最強且賺錢的三大產業就是ＡＩ、軍工及煉油，幾乎不太受公債殖利率影響，資金持續流入。據統計，預估二七年全美在ＡＩ的資本支出將逼近二兆美元，涵蓋整個供應鏈各環節，實際占比美國ＧＤＰ約落在五至六％左右。

ＡＩ、軍工及煉油流入資金池

台股有基本面，美國科技股也有，所以統計今年以來漲幅最高的是費半的七七．五％，再來就是台股的七二．六％，超車第三名的韓國漲幅六二％，接著是櫃買的五四％及日股的三九％。那指則上漲十七．七％、標普上漲十四．一％，最弱的道瓊今年累計也上漲了七．二％。

若以三十年期公債殖利率五．六％來評估，其實今年大多數國家股市表現並不好，除了巴西、新加坡及泰國外，漲幅都低於五．六％。而這也凸顯費半、台、韓、日、那指、標普今年漲幅的意涵。