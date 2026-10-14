謝金河：台股五萬點的攻防 九月營收見真章

【文／謝金河】

行情走入第四季，揮別秋天陰霾，這個時候市場高度期待新的前瞻指引，大家都在等待十月十五日台積電召開的法說會會帶來什麼訊息？這一回台積電寫下二五九○元高價，台股來到四九九六八．九二，在ＡＩ加持下，台股乘風破浪，可說是全球股市最吸睛的焦點。元月五日美國活捉馬杜洛當天，台股見到三萬大關，到了四月二十七日，台股又見到四萬，接下來台股將進入五萬點的新時代。

ＡＩ帶給台灣空前機會，今年台股表現勇冠三軍，到十月中旬，台股上漲七二％，排在台灣前面的只有委內瑞拉、費城半導體指數，台灣超越日、韓，今年南韓經歷了兩倍槓桿衝擊效應，下半年進入頹勢，反而是台股不斷有新的族群勝出。我們先來看幾個效應，一是市值上兆元的企業，已經約達二十五家，最近健策、台塑化、創意都加入兆元行列，離兆元最近的是元大金，可能也會步台新新光金之後晉身為兆元企業，台灣一下子有將近三十家公司成為兆元企業，這是歷史之最。

台塑集團在ＡＩ找到出路

二是今年由南亞科領軍，帶動台塑四寶奮力向前行。兆元企業中，台塑集團占三家，分別是南亞科的一．六五兆，南亞的二．四六兆及台塑化的一．○五兆，這也顯示台塑集團揮別二○二一年中國內捲帶來的巨大壓力，在ＡＩ找到新出口。記憶體的南亞科九月營收再創四五○．九億元新高，前九月營收年增六二七％，第三季營收一三三六．四九億元，比第二季增加六一．九％，估計今年淨利可能達到二三○○億元，ＥＰＳ上看七五元。南亞科大漲，南亞受益最多，南亞有南亞科、南電，在玻纖布、銅箔基板都有一席之地，今年ＥＰＳ可以輕鬆越過十元，往十五元方向挺進。

這些年很多傳統產業都在嘆息，但台塑集團在ＡＩ找到出路，給了台股很大的啟發，萬元股川湖也躋身兆元股，是從鋼鐵股出發；最近半導體潔淨管的大甲股價突然從二三．一五元大漲到一九八元，過去股價停留在三○元上下，ＥＰＳ二元左右，這波飆升是半導體廠務的超純氣體、特用化學品必須使用不鏽鋼焊接管配件，最近股價被警示，公告八月ＥＰＳ○．八三元，股價漲上去，大家才知道台股漲勢窗外有藍天。

在興櫃掛牌十年、即將轉上櫃的宏偉，主力產品是工業廠房用電梯，這些年台積電在全台大擴廠，工廠用的電梯都是宏偉，而宏偉的巨無霸電梯一次可容納兩台大型貨車，也可以讓晶圓垂直移動，在產業有獨家不可撼動的地位；再加上工業用貨梯耗損大，宏偉的電梯維修業務毛利率在五○％以上，上半年ＥＰＳ五．六六元，今年可以很輕鬆賺一個股本，這是台積電廠務股中大家忽略的對象，上櫃後可能一鳴驚人。類似的情況還有達欣工，今年上半年ＥＰＳ六．三二元，已近去年全年總和，今年輕鬆賺一個股本問題不大。

下一檔千元的廠務股

一直以來，我們都在說台積電供應鏈在地化，會給台灣帶來很大的機會，先前中砂從砂輪轉型為鑽石碟，如今股價漲上千元。頌勝科技從鞋墊轉變為研磨墊，股價也登上三○○元。日前和雄獅黃信川總經理餐敘，他告訴我，雄獅在台積電設點，為台積電員工提供票務、旅宿，甚至家眷的旅遊行程，他說帶來的營收超過億元，這是台灣企業的韌性。