從ETF霸榜看懂資金換檔

【文／呂泰德】

ＥＴＦ放榜了！前九個半導體攻下績效王，市值型ＥＴＦ穩坐規模龍頭，高股息ＥＴＦ為人氣基本盤，主動式ＥＴＦ快速擴大。績效、規模到人氣各有贏家。

九月一到，台灣ＥＴＦ榜單突然變天：半導體接棒高股息搶下績效王，0050靠著二．五兆元規模坐穩龍頭，主動式ＥＴＦ更殺進成交前五。績效、規模、人氣到選股權全面洗牌，ＥＴＦ市場正從跟指數，走向比策略與研究力的新戰局。

半導體躍居績效王

二六年第三季，金融、高股息與低波策略仍占據績效前段，但到了九月，市場主線突然換人。六四檔被動式台股ＥＴＦ中，有四一檔跑贏大盤約四．○九％的含息報酬，兆豐台灣晶圓製造以十二．三七％奪冠，群益半導體收益十一．一一％緊追，野村台灣新科技五○則以九．八八％居第三，中信關鍵半導體、富邦台灣半導體與台新台灣半導體三○也同步殺進前段，半導體與科技ＥＴＦ幾乎接管九月績效榜。值得注意的是，00913、00927與00935整個第三季僅上漲○．九六％、○．一％及○．八一％，顯示漲勢明顯集中在季末。從成分股可以看出，截至十月二日，00913前五大持股為台積電十九．六一％、聯電十七．○六％、華邦電十二．四五％、聯發科十一．五四％及日月光投控八．九三％，合計六九．五九％；00927八月底半導體比重更高達七八．八三％。基本面熱絡也至關重要，台積電第二季二奈米首次貢獻晶圓營收三％，七奈米以下先進製程占比達七七％，ＥＰＳ二七．二五元；聯電二二／二八奈米營收占比升至三七％，ＥＰＳ三．三九元。ＡＩ基礎建設持續拉動先進製程、ＩＣ設計與封裝需求，成熟製程則由通訊、消費電子、電源管理ＩＣ、感測器與微控制器等需求接棒都在九月同時轉強，也促使ＥＴＦ績效排行榜迅速洗牌。

人氣規模各擁山頭

台灣ＥＴＦ的戰場早已不只比報酬率，資產規模、受益人數與交易熱度也各自搶山頭。證交所截至十月二日資料顯示，0050資產規模已衝上二兆五○五二．八億元，遠高於0056的八○八九．五億元、00878的六五七一．八億元與00919的六○八六．○億元，光0050規模就是第二名0056的三倍以上。更驚人的是，0050年初至今資產規模增加約一兆四八六八億元、增幅一四五．九九％，受益人也躍升至三五五．七萬人，較年初增加一五二．一萬人；年初至今日均成交金額更達約一一八．九億元，同樣高居ＥＴＦ前段班，市值型龍頭從規模、人氣到流動性全面拉開距離。

但這不代表高股息已經退潮，00878、0056與00919截至十月二日受益人分別約一六八．一萬、一六七．一萬與一四八．四萬人，三檔合計超過四八三萬人次，龐大的受益人基礎仍牢牢守住ＥＴＦ市場另一座人氣山頭。從規模變化看也一樣，0056、00878及00919年初至今資產規模合計增加約六七八三億元，其中0056穩居八千億元級，00878仍是高股息受益人最多的一檔，00919新增人氣則最突出。八月底00919受益人約一三七．五萬人，九月二十四日已升至一四六．六萬人，十月二日再攀上一四八．四萬人；年初至今增加二十一．四萬人、增幅一六．八八％。這也說明ＥＴＦ市場不是短期績效第一就能通吃所有資金，0050靠市值型定位與龐大規模持續擴張，高股息則憑配息訴求與既有受益人基礎守住人氣。當規模王與人氣群雄同步壯大，台灣ＥＴＦ已從單純比績效，走向不同產品定位各自稱霸的新戰局。