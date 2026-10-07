【文／黃俊超】

台股為全球數一數二的強勢市場，台積電領軍AI供應鏈持續創高，指數正在創高軌道上，若成交量能回溫，將有助於盤面擴散性與連貫性。

縱然加權指數於七月隨國際股市波動，最大修正幅度達十四．六一％，然而結算單季表現，仍維持著三．九三％的正報酬，全年至第三季末漲幅達六五．五二％，僅次於費城半導體指數的七八．二九％，近期，費城半導體指數逐漸恢復元氣，位階略高於八月中高點，持續朝向歷史高點、約仍有十個百分點的距離，而加權指數則再創歷史新高四九七七○．六六點，距離五○○○○點的整數關卡，僅剩下最後的一步之遙，期貨已先達陣。

五萬點只是中繼

費城半導體指數雖然短期內表現相對落後於台灣加權指數，不過經過兩個多月的整理過後，指數站回到逐漸形成多頭排列的所有均線之上，兩指數之間是魚幫水、水幫魚，同樣坐著ＡＩ這艘風口浪尖上的大船。從台、美進出口數據來看，台灣絕對是美國在ＡＩ產業發展的重要夥伴，傳出台積電可能於德州再興建六座晶圓廠消息後，川普迫不及待表示，偉大的台灣晶片公司將赴美投資五○○○億美元，十月十五日台積電法說會未演先轟動。

相較於費城半導體指數的彈升，道瓊指數從八月初的歷史高點修正，至今已跌破一二○日線，是美股四大指數當中目前位階相對弱勢，S&P 500指數力守高檔震盪，短中期均線趨於糾結，Nasdaq則最為強勢，於九月下旬起盤堅向上，目前仍維持在創高軌道，中長期均線依舊走升，持穩多頭趨勢。西德州與布蘭特原油維持在相對高檔，焦點在債市，美國十年期公債殖利率已突破五．二％，為○七年以來最高水準，而三○年期則突破五．六％，目前都還在持續走升的軌道中。

債券拋售潮的背景，架構在通膨居高不下、財政疑慮升溫、經濟成長維持韌性的因素之上，另一方面，則是雲端巨頭為因應ＡＩ基礎建設，進一步引發舉債熱潮，增加市場上的債券供給，據統計，今年來已發行逾四○○○億美元。日圓的弱勢也是因素之一，根據日本財務省資料顯示，八月底持有外國證券較前一個月減少八七八億美元，為歷年來最大降幅，縱然美、日政府聯手干預，不過推動日圓走升的效果也僅是曇花一現。

川習會落幕之後，目前看來並沒有出現太大的變化，基本是走個過場流程，而後，更重要的是川普在白宮召集近多位ＡＩ公司領袖，包含Nvidia、Google、Meta、Anthropic、OpenAI、SpaceXAI等企業領導人，共同簽署號稱ＡＩ憲法的自願性協議，正式名稱為「白宮超級智慧協議：前沿超級智慧責任共同承諾」，承諾加強風險審查、稽核及第三方評估，同時也要求業界採用新的稱呼，將ＡＩ（Artificial Intelligence）改稱ＳＩ（Super Intelligence），且還加碼表示，不會就ＡＩ議題與中國合作。

ＡＩ是股市表現分歧的主因

美國記憶體龍頭美光財報出爐，不僅前一季的營運優於市場預期，更重要的是截至十一月底的會計年度第一季展望，同樣也較預期為佳，僅毛利率因員工報酬提高而將從八七％略降至八六．三％。公司聲明中表示，客戶長期總金額從六月的二二○億美元增至三二○億美元，其中大多數以現金訂金形式支付，由於接獲訂單遠高於產能，預估二七與二八會計年度記憶體與儲存供需狀況，將比今年更加緊俏，其中二七會計年度將呈現逐季成長，全年再創新高。不過從毛利率的角度來看，再上去的空間已是相對有限。

歐洲股市方面，近期表現並不是太好，德國在一二○日均線附近，英國股市則已跌破一二○日均線，最弱勢的則是法國股市，不僅跌破所有均線，且均線已全面下彎而形成壓力，機構法人歸咎於財政危機、政局動盪等因素，且在美國銀行的歐洲基金經理人調查中，被列為未來十二個月最不受青睞的市場。亞洲股市表現相對平穩，日本日經指數近期站回所有均線之上，試圖挑戰八月中反彈高點，韓國綜合指數依舊維持橫盤整理格局，短中期均線趨於糾結，大漲過後的整理期，時間拉長等待籌碼沉澱是正常現象。

美國九月非農就業僅增加二．九萬人，低於市場預估的九萬人，前兩個月數據明顯下修，失業率由四．一％升至四．二％，平均時薪增速也同步放緩，市場解讀為就業降溫，但是並未出現大規模裁員。而根據CME FedWatch顯示，十月升息至少一碼的機率降至約兩成，顯示市場轉向聯準會將暫時按兵不動，不過十二月是否再度升息，仍取決於ＣＰＩ與其他通膨數據因素。素有聯準會傳聲筒之稱的華爾街日報記者Timiraos指出，聯準會官員最近一週原本就已暗示十月升息並非基本情境，九月的就業報告不僅沒有改變相關立場，反而降低立即再次升息的急迫性。