謝金河：台積不出，誰與爭鋒？

【文／謝金河】

股市經歷七月南韓兩倍槓桿之亂的回檔，但第三季仍然表現穩健，美國道瓊指數在第三季回檔二．七一％，費城半導體大跌十一．二八％，亞太市場反而表現可圈可點，台股在六月三十日收盤四六一二五．九一，九月三十日收在四七九七一．一三，第三季上漲三．九六％，相對於南韓在第三季反成重災區，南韓KOSPI從八四七六．四八跌到六八三八．八四，下跌十九．三％，成為全球最慘市場，南韓的兩倍槓桿造成的重傷害，到今天仍在療傷，海力士、三星都沒有回到前波的高點。

三檔股票全球必買

今年表現不差的日經指數，第三季從七○○六二．三二跌到六六七五三．九六，下跌四．七二％，比較其他亞太市場，香港恆生指數上漲七．六％，印尼股市上漲七．六九％，新加坡股市上漲九．八％，台股跟著南韓海力士、三星、日本鎧俠漲勢，成為第三季唯一能上漲的股市，展現強韌的一面，如果用月線來看，七月台股跟著南韓下跌三○○六．一六，跌幅六．五％，八月上漲三○○八．七二，正好把七月下跌完全填補，九月上漲一八一一．六六，漲幅三．九二％，也領先南韓上漲○．二六％、日本日經的○．六七％。美國道瓊九月下跌四．二九％，Nasdaq上漲一．八％，Nasdaq 100上漲三．二三％，最大漲幅是費城半導體指數的九．四八％，這可以看出經過海力士、三星、鎧俠、美光、新帝等七月的巨大跌勢，市場正在重新醞釀新的漲勢，這其中值得關注的是Nvidia重新創新高，TSMC ADR再度逼近歷史高價，還有AMD市值站上一兆美元大關。

首先我們來看一下輝達的股價，在二○二五年十月就創下二一二．二九美元高價，今年五月十四日又到二三六．五四美元，這次跑到二三七．八八美元，市值超過五．六兆美元，這是輝達在二○○美元後高檔盤旋一年多，如今再度出現新的機遇！五兆美元市值是人類歷史上很大的關卡，蘋果到今天也正好卡在五兆美元的關卡，輝達能不能率領全球股市繼續向前推進，這是全球股市很重要的一盞明燈。《THE Motley Fool》最近一篇報導提到ＡＩ的資本支出到二○三○年會提升到三∼四兆美元之間，認為有三檔股票全球必買：輝達、美光及台積電。

台股第四季的特色

上回我們把Vera Rubin NVL72型機櫃拆解，單是七二顆ＧＰＵ造價三九六萬美元，記憶體二○○萬美元，單是這兩項已占了七、八成，輝達毛利率驚人，台積電全球晶圓代工市占率七二．五％，輝達、台積電並肩而行，美光在記憶體正力爭上游中。美光公布年報，第四季營收五四二億美元，DRAM三九八億美元，NAND一四一億美元，淨利三七七億美元，ＥＰＳ三三．四二美元，下一個會計年度的季度，營收會到六○○∼六三○億美元，ＥＰＳ會落在三七．一五到三七．五五美元之間。

進入第四季，台股呈現幾個特色，今年表現穩中透強，統計到十月二日為止，在全球股市中表現相對亮眼，今年漲幅最大的市場是美國接管的委內瑞拉漲幅一六○．三％，費城半導體指數上漲八五．四六％居次，然後是總統換人的秘魯漲七一．五二％，台股上漲六七．三％居第四，後面是南韓的六六．二％及日經指數的三五．七％。原本南韓股市漲勢兇猛，這回兩倍槓桿之亂，把南韓打回去，日本的鎧俠慘跌也影響日經的表現，台股受到波及，但是韌度依舊，這當中要特別討論台積電的角色。

今年第三季聯發科表現非常亮眼，股價一口氣衝到五四八○元，市值越過八兆，超越高通，下一步可能要挑戰阿里巴巴，這是台股邁進國際舞台很重要一步。聯發科從手機晶片到AI ASIC，下一步要挑戰博通（AVGO），不過聯發科基本面還沒有太大發酵，一直到八月營收才見到六四一．八三億元的歷史新高，今年前八月營收成長五．八％，上半年ＥＰＳ三○．四四元；不久前，台積電董事長魏哲家說了一句很令人深思的話，希望台積電股價可以跟聯發科看齊！

比ＥＰＳ，台積電上半年是四九．三三元，幾乎比聯發科高出五成，今年前八月營收三．三八六兆元，年增三九．二％，第三季股價從二九九○元拉升到五四八○元；創意也從三一七五元拉高到八五四五元，成為準兆元股，正在高成長路上，前八月營收年增一○三．八％，上半年ＥＰＳ二三．八九元，反應的ＰＥ已超過百倍。這個時候回頭看，股價一直穩守在二五○○元上下的台積電相對便宜。台積電股價穩在二五○○元左右，也給了台股相對強韌的下檔空間。