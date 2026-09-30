台灣大收購 精誠股東迎高溢價 林之晨親解「三千億帝國」的最後拼圖

【文／李孟蓁】

成立三十年、榮登電信股獲利王的台灣大哥大為什麼要在這時候大動作收購老牌資服業者精誠股權？背後驅動力就是ＡＩ。

沒有想像力的人，只想著怎麼把馬養得更壯；有想像力的人，才能重新發明出比馬更快、吹著冷氣的汽車。」談起企業ＡＩ轉型的困境，台灣大總經理林之晨語氣果斷。台灣大宣布以公開收購方式取得精誠資訊股份，林之晨將如何透過這場跨界結盟，一步步拼出他心中引領企業ＡＩ升級的關鍵拼圖？

「這背後最大的驅動力，其實就是ＡＩ。」林之晨一語道出，雙方合作近兩年後，決定從策略投資走向深度結盟的關鍵因素。

「三千億」事業漸成形

攤開台灣大的財報，可看出營收有三大支撐：電信本業、企業電信事業及科技電信事業。

電信本業為台灣大營運的基本盤，提供穩定的現金流；科技電信事業營收占比最高，超過五成，包含momo電商、影音等多元服務，也是三大事業體中唯一年營收已達千億規模者；企業電信事業主要為企業客戶提供智慧資通訊、ＡＩ資料中心、雲端服務、資安等解決方案，目前營收規模仍低於另外兩大事業體，但成長速度最快，也是此次收購精誠後影響最大的部門，有望成為台灣大下一階段拉高營收的新引擎。

林之晨表示：「我們電信本業年營收近七百億，科技電信業有momo今年就達到千億。而企業電信服務，加入精誠後，目標是三年內達到千億元的水準，並在六年內讓市占率翻倍。」

他接著解釋，現在企業導入ＡＩ逐漸從使用單一工具，走向流程自動化，所以需要的服務也隨之不同。過去，電信業者提供線路與機房，資訊服務業者負責軟體及企業專案，彼此互相分工合作，但在ＡＩ時代，林之晨直言：「企業真正需要的是一套完整的解決方案，甚至需要ＦＤＥ（前線部署工程師）直接進駐公司，協助ＡＩ落地與工作流程重新設計等服務。這正是台灣大與精誠各自缺少的最後一塊拼圖。」

台灣大擁有ＡＩ算力的硬體建設與頻寬線路，卻缺少像精誠這樣能深入大量企業客戶，以及協助ＡＩ落地的軟體服務團隊；而精誠擁有約三○○○名軟體技術人才，也具備ＡＩ平台與解決方案能力，但缺少線路、算力及部署ＡＩ算力的機房。

「我們算是天作之合，非常互補。」林之晨直言，企業ＡＩ轉型最稀缺的就是算力資源。透過深度股權綁定，雙方共四五○○位軟體人才將轉化為企業最需要的ＦＤＥ，聯手卡位未來三至五年爆發的企業ＡＩ升級商機。

三綜效的成長路徑

完成收購後，千億元企業服務營收要從哪裡來？

台灣大提出「跨售、ＡＩ、區域化」三大綜效，並進一步將三者分成短、中、長期的成長路徑。短期是跨售，將彼此的產品與服務深度整合，提升彼此既有客戶的服務品質。中期是ＡＩ，企業加速ＡＩ轉型升級，帶動ＩＣＴ整合資服方案需求大增，林之晨預期兩、三年內應該可以開始看到ＡＩ策略帶來的效果。長期則是區域化，即拓展台灣以外市場的企業ＡＩ升級需求，預計三到五年在日本與東南亞市場將有所斬獲。

然而，拓展海外市場向來不易，尤其現今各國開始重視主權ＡＩ，日本市場更加封閉，台灣大為何這麼有把握拓展海外市場？原來關鍵在精誠。