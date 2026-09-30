Meta Muse爆紅 誰是贏家？

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／林麗雪】

Meta Muse快速面向一般大眾，加上連結Facebook、IG等強大生態系，AI Agent落地可期，ＣＰＵ供應鏈及資安技術ＩＰ廠力旺角色愈發重要。

很多人都熱愛旅行，但每每要安排一趟旅行，常常要處理繁瑣的網購比價、填寫申請表格，電腦常常要開好幾個分頁一頁一頁的填資料，非常花時間，但打開Meta Muse，你只要給它一個指令，如幫忙找兩個月後去東京旅行最划算的機票和飯店、並完成預定，Muse會在背景的雲端虛擬環境中自動打開瀏覽器比價及填寫表格，當所有流程走到最後需要信用卡刷卡或確認送出等關鍵步驟時，才會跳出通知請你審核，簡單輕鬆就完成旅行預定。

美好且具體的體驗圈粉

再如女性族群經常熱愛網購，然當收到尺寸不合的衣服，常常得花半小時在官網找客服入口，甚至得講一些罐頭對話還無法將問題解決，這時，只要打開Muse，並告訴它，「這件褲子尺寸太大要退貨、順便幫我申請退款」，Muse就會自動登入你的購物帳戶、找到該筆訂單、點擊退貨、填寫退貨原因，甚至如果碰到需要和文字客服對話交涉的情況，Muse也能在背景代替你和客服溝通，你只需要等它處理好、跳出通知告知「已完成退貨申請」即可。

又或者，當你想買某樣價格比較高的物品，常常需要盯著網站看有沒有降價，或因為太忙就錯過特價時段，這時你只要丟給Muse一個指令說：「請幫我盯著這個物品，只要降價低於特定金額就幫忙下單」。Muse就會在背景的雲端虛擬環境中持續追蹤，一旦該商品達到目標價格，就會透過安全機制完成結帳，且不用擔心信用卡帳號外洩的風險。

這些生活的便利體驗，讓Muse在短短幾天上架下載數就暴衝。還有Muse與Instagram的強大生態系連結，據統計，Instagram在全球月活躍用戶數已超過三○億，年輕族群平常在Instagram看到喜歡的美食餐廳總是隨時按個收藏，但過陣子完全忘得精光，Muse的好用之處是能直接串接所有ＩＧ收藏，可以幫個人列出周末的餐廳清單，並可以依照與不同朋友的聚會條列適合的用餐順序、並進而完成線上餐廳預訂，這讓龐大的年輕族群中快速被圈粉。

除了具體美好的生活體驗成為快速吸引年輕人的誘因外，Muse提供免費基礎版下載，讓這款代理應用得以快速真正面向一般大眾，這和大多數的代理應用場景多為企業有所不同，因而能在短短上線不到二周，累計下載量突破二八○萬次，並超越ChatGPT、Anthropic的Claude及SpaceX AI旗下的Grok。

大幅點燃ＣＰＵ需求

根據Apptopia數據，下載Muse用戶中，逾九五％同時是Facebook用戶，六三％是Instagram用戶，Muse甚至還支持與WhatsApp打通，之前Meta藉類似的跨平台導流策略將Threads推向五億用戶規模，Muse若有望複製此路徑，將進而確立AI Agent可以全面在一般大眾生活中落地，未來商機龐大。

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