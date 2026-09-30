錢進2奈米世代 黃金打擊線大盤點

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／吳旻蓁】

當全球半導體產業全面迎向ＡＩ時代，先進製程的競賽，也開始出現新的變化。過去幾十年，晶片產業幾乎沿著摩爾定律一路向前，誰能把電晶體做得更小、更密，誰就有機會取得效能與成本優勢。但到了ＡＩ時代，單靠製程微縮已經愈來愈難滿足晶片設計需求。原因很直接。現在一顆高階ＡＩ晶片，不只有ＧＰＵ或ＣＰＵ，還要整合多顆高頻寬記憶體（ＨＢＭ），甚至將不同功能的Chiplet小晶片封裝在一起。晶片愈做愈複雜，半導體競爭也不再只是幾奈米的較量。

對台積電來說，二奈米因此不只是三奈米之後的下一個製程節點，而是另一個更大的起點。二五年第四季N2製程正式進入量產，二六年開始加速爬坡，新竹與高雄二奈米產能陸續開出。與過往先進製程主要由智慧型手機率先採用不同，這一輪二奈米需求，同時來自行動裝置、高效能運算與ＡＩ。

二奈米效能與功耗同步升級

二奈米最大的技術變化，首先發生在電晶體本身。從十六奈米一路到三奈米，台積電長期採用FinFET鰭式場效電晶體，透過立體鰭狀結構，加強閘極對電流的控制。但製程持續微縮後，FinFET面對的漏電、功耗與效能問題也愈來愈難處理。到了二奈米，台積電正式跨入奈米片電晶體（Nanosheet）世代。

奈米片架構讓閘極能更完整包覆電流通道，提高對電流的控制能力，也讓晶片在持續縮小尺寸的同時，進一步改善效能與功耗。根據台積電公布的技術資料，相較N3E製程，N2在相同功耗下，速度可提升約十至十五％；若維持相同速度，功耗則可下降約二五至三○％，晶片密度也可再提升逾十五％。

效能與功耗改善的改善對ＡＩ晶片來說尤其重要，因為現在ＡＩ資料中心最棘手的問題之一，已經不只是晶片夠不夠快，而是電力跟不跟得上。資料中心大量部署ＡＩ加速器，單顆晶片即使只省下一部分功耗，放大到整座機房後，累積下來就是可觀的用電與散熱成本。更重要的是，在電力供應有限的情況下，晶片愈省電，也代表同樣的電力可以塞進更多算力。

因此，先進製程的價值正在改變。過去市場最在意的是速度提高多少，如今「每一瓦電可以換到多少算力」，愈來愈成為ＡＩ晶片的重要指標。這也讓二奈米不只是一次製程升級，而是直接切進ＡＩ資料中心最現實的電力問題。

台積電對二奈米的布局，也不只停在N2。回頭看五奈米、三奈米，台積電向來不是只推出單一製程，而是隨著不同客戶與應用需求，延伸出一整個製程家族。二奈米也走上同樣的路。率先量產的是N2，接下來則有強化效能與功耗表現的N2P，以及主攻高效能運算市場的A16。N2P/A16皆規劃於二六年下半年量產，讓智慧型手機、ＣＰＵ、ＡＩ加速器等不同產品，都可以在二奈米平台上找到適合的製程。

其中，A16的變化又比N2P更進一步。除了採用奈米片電晶體，A16另一項關鍵技術，就是超級電軌（Super Power Rail; SPR）。過去晶片正面同時要處理訊號傳輸與供電，電晶體愈密，金屬線路也愈複雜。A16則把部分供電網路移到晶圓背面，讓電力與訊號各走各的路，減少彼此干擾，也替晶片正面騰出更多空間。

對ＡＩ與ＨＰＣ晶片而言，背面供電的重要性尤其突出。因晶片整合大量運算核心，供電需求高、訊號線路複雜，如何降低供電損耗、把電力穩定送到各個運算單元，本身就是設計難題，因此背面供電的價值，也在高階運算晶片上更加突出。台積電預估，相較N2P，A16在相同電壓下速度可再提升約八至十％；若維持相同速度，功耗可下降約十五至二○％，晶片密度最高可提升至約一．一倍。由此，從N2到N2P，再到A16，可以看出二奈米不會只是一代產品，而可望成為台積電未來數年的先進製程主力平台。

資本支出衝高帶旺供應鏈

對此，也可見台積電資本支出持續擴張。其七月再將今年資本支出上修至六○○億至六四○億美元，其中約七○至八○％投入先進製程，約十％投入特殊製程，另有約十至二○％投入先進封裝、測試、光罩及其他項目。而隨著先進製程往前推進，不只是ＥＵＶ曝光機價格愈來愈高，薄膜沉積、蝕刻、清洗、研磨、量測乃至廠務系統等，都必須同步升級。

【本文未完，全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2424期；訂閱先探投資週刊電子版

先探投資週刊

追蹤

相關新聞

Meta Muse爆紅 誰是贏家？

Meta Muse快速面向一般大眾，加上連結Facebook、IG等強大生態系，AI Agent落地可期，ＣＰＵ供應鏈及資安技術ＩＰ廠力旺角色愈發重要。

錢進2奈米世代 黃金打擊線大盤點

台積電二奈米正式進入放量，先進封裝也同步加速升級。從N2、A16到CoWoS、SoIC與CoPoS，AI晶片競爭正從製程微縮一路延伸至系統整合。伴隨資本支出持續擴張，設備、材料、封測等供應鏈，也迎來下一波成長機會。

謝金河：這回誰站在高崗上？下一回合的新贏家！

經過七月南韓兩倍槓桿之亂，全球股市出現大回檔，這一波南韓股市下跌四三．九四％，美國費城半導體指數也下殺逾二八％，台股下跌十八．三％，日本日經指數下跌十七％，這是四個比較大的災區，經過兩個月的修復，儘管Fed在十六日升息一碼，市場之前曾一度恐慌，不過很快又回復信心。

AI部隊領軍 仰攻5萬

權值股與高價股合力衝高指數，ＡＩ供應鏈持穩強勢，成交量雖仍屬相對偏低，不過資金集中化搭配亮眼獲利，成為支撐本波多頭格局的最重要基石。

台灣大收購 精誠股東迎高溢價 林之晨親解「三千億帝國」的最後拼圖

成立三十年、榮登電信股獲利王的台灣大哥大為什麼要在這時候大動作收購老牌資服業者精誠股權？背後驅動力就是ＡＩ。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。