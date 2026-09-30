謝金河：這回誰站在高崗上？下一回合的新贏家！

【文／謝金河】

經過七月南韓兩倍槓桿之亂，全球股市出現大回檔，這一波南韓股市下跌四三．九四％，美國費城半導體指數也下殺逾二八％，台股下跌十八．三％，日本日經指數下跌十七％，這是四個比較大的災區，經過兩個月的修復，儘管Fed在十六日升息一碼，市場之前曾一度恐慌，不過很快又回復信心。

這次能再創歷史新高的市場只有台灣、Nasdaq，還有Nasdaq 100指數，這是市場衝擊過後的三個新贏家，而在這三個市場又有新的贏家誕生，台股站上四萬八千六百點，突破上一波的四八二一八．七八，Nasdaq 100寫下三○七七○．六三的歷史紀錄，Nasdaq也寫下二七二八八．七九的新頁，另一個可能突破新高的是標普五○○指數。

賣鏟子的人卡到核心角色

從這個創新高法則，我們進一步找出誰率先突破重圍？最令人矚目的是AMD，蘇姿丰領軍的超微，去年從一八八．二二美元起漲，後來在五○○美元上下盤整，再一口氣漲到六三九美元，市值一舉突破一兆美元。另一檔突圍的是Apple，蘋果寫下三四五．三四美元歷史新紀錄，市值逼近五兆美元，慢慢逼近Nvidia，輝達在五月寫下二三六．五四美元高價之後，目前在二○○美元左右形成橫向盤整，相對AMD的特立獨行，輝達顯得穩健。

下一個大家關注的是輝達能不能進一步突破六兆美元，甚至往更高的方向挺進，這與近幾個月來的ＡＩ末日論可能有關。

最近川普在ＡＩ又下了很大的指導棋，成立AI Force（AI軍），把ＡＩ當成國家戰略產業，他在二十三日要求ＡＩ要改成ＳＩ（Super intelligence）─超級人工智慧。美國期中選舉在即，在野黨頻頻拿ＡＩ大作文章，很多州發起抵制ＡＩ的行動，有的州反對建電廠，有的阻撓設立資料中心，很多專家說ＡＩ會吞噬人類；川普直斥他們是騙局，他成立ＡＩ軍是要當成國家的重要戰略產業。

美國面對的是中國將ＡＩ廉價化的步步進逼，最近OpenAI、Anthropic都站出來要求美國要對中國加強控管，Anthropic指控阿里巴巴、月之暗面（Moonshot）蒸餾了他們的模型。這場美中的ＡＩ賽局，未來很可能形成像一九六○年代美國與蘇聯的太空戰，美國頻頻加碼，中國不得不跟進，ＡＩ軍備競賽從建立算力開始，美國ＣＳＰ大廠紛紛砸大錢投資，四大ＣＳＰ廠資本支出七四五○億美元，全球前九大ＣＳＰ大廠資本支出達八八七八億美元，他們是買鏟子的人，而台灣是賣鏟子的人，在ＡＩ供應鏈上卡到最重要的核心角色。

台積電與聯發科的較勁

TrendForce最近追蹤ＡＩ供應鏈上六大供應吃緊的零組件，最吃緊的是ＡＢＦ，平均交期四八到五六周，載板產能已滿載，未預訂的交期最長，欣興在洗產地風波後一度跌到八七三元，卻又逐漸逼近一二三○元天價；景碩、南電都很強勢。其次是記憶體，從GPU、DRAM、SSD、HDD交期都在十六周到四○周之間，甚至MLCC都要達三二周，從這個交期拉長來看，台灣的供應鏈是大贏家。