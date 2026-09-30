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AI部隊領軍 仰攻5萬

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／黃俊超】

權值股與高價股合力衝高指數，ＡＩ供應鏈持穩強勢，成交量雖仍屬相對偏低，不過資金集中化搭配亮眼獲利，成為支撐本波多頭格局的最重要基石。

美國總統川普與中國國家主席習近平於九月二十四日舉行峰會，兩岸問題勢必為主軸之一，尤其是對台軍售案，川普背負著期中選舉壓力，習近平則有來自內部的立場。統計台灣今年前八月貿易數據，出口為創同期新高的五七四三．四億美元，若維持水準至年底，將有機會突破九○○○億美元，躍升為全球第五大出口國，其中台灣對美國出口年增率為五三．九六％、達一八○三．一九億美元，占台灣總貿易比重突破三一％，而貿易順差一四○七．七億美元。

台灣的重要性不言可喻

川普於九月十九日宣布將成立ＡＩ部隊，並宣稱將可能為美國ＧＤＰ貢獻二五％，並想全面更名為超級智慧（Super Intelligence; SI）。一九六○年代的美蘇太空競賽過後，這一局則是轉為美中的ＡＩ角力，美國從各大跨國企業史無前例大手筆的下注投資，到政府的政策支援，雖然美國各州支持與反對建立資料中心、電廠壁壘分明，ＡＩ泡沫化、失控反噬言論四起，不過Nvidia執行長黃仁勳力挺川普，與日前Anthropic等業者呼籲放緩發展並建立安全防護立場，形成相當強烈的對比。

中國則加碼跟進，將ＡＩ武器化，對於人才、戰略物資與技術控管極為嚴格，特斯拉ＣＥＯ馬斯克在接受採訪時表示，中國解決算力問題的速度，會比多數人預期快得多，粗估二～三年內，中國就可依靠光刻技術與晶片製造，補齊算力缺口。而我們台灣的強項，在於半導體與相關供應鏈。雖然得台灣者不一定就能得天下，不過若能擁有台灣的奧援，絕對是毋庸置疑且不可或缺的重要關鍵拼圖之一。

近日聯合國大會上，川普除了重申永遠不允許伊朗擁有核子武器外，也公開威脅若無法與伊朗達成協議，將會盡速消滅這個國家，並呼籲各國一起對伊朗實施經濟孤立；會外，美國財政部長貝森特表示，所有伊朗航空公司將停止運作，若提供燃油、降落服務、銷售機票等，將會被踢出美元體系。伊朗官方則提出終戰四大條件，停止各戰線戰事、停止侵略行徑、解除海上封鎖和經濟戰、解凍遭凍結資產。雙方歧見極大，能否如川普所言於期中選舉結束後達成協議，還在未定之天。

聯準會升息一碼過後，多家金融機構預期十二月將再升息一碼，主因為美國通貨膨脹仍偏高，近日，西德州與布蘭特原油皆下滑至一百美元之下，不過若真如川普所言，中東戰事將於期中選舉後完結，否則仍有變數。美國十年期公債殖利率在五％上下。道瓊指數於八月初創歷史新高後回測一二○日線，近期仍在六○日均線之下，S&P 500指數維持在六○日均線之上的高檔強勢整理，隨時都有再創新高的可能，Nasdaq則創下歷史新高，或將朝三萬點邁進。

與加權指數息息相關的費城半導體指數，近日突破六○日均線，技術面已漸有轉強跡象。日經指數仍在短中期均線糾結的整理區間之中，韓國綜合指數則來到區間整理的上緣，或有突破機會，關鍵仍是三星與ＳＫ海力士。加權指數縱然成交量能仍無法穩定超過一兆元，二○日均量較天量一．九兆元的巔峰萎縮剩下一半，不過資金持續且有效率的集中在權值股，台積電重返二五○○元，聯發科創五四八○元的新天價，搭配金控股與台塑四寶適時補位，指數輕舟已過萬重山，創下歷史新高，朝五○○○○點關卡盤堅。

高價股強者恆強

根據國際財經數據網站MarketCapWatch統計至九月二十三日下午五點，台股總市值達五．三兆美元，超越印度成為全球第四大股票市場，僅次於美國八二．七兆美元、中國二一．二二兆美元與日本八．五九兆美元，依次為印度、英國、韓國與加拿大介於四～五兆美元，台積電全球市值排行第七名為二．○五兆美元，持續逼近第六名SpaceX的二．○八兆美元，台股目前二二家企業市值突破一兆元，另有三家超過九○○○億元的準兆元企業。

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