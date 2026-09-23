量子電腦 將快速推進人類文明

【文／方亞申】

近年ＡＩ崛起，輝達主導大賺錢後，一堆電子巨頭紛紛花天價投資發展；不僅如此，大公司也正瞄準量子計算及電腦，兩三年後或許量子電腦熱度不輸ＡＩ！

量子運算在二○二六年的變化，已不只發生在實驗室。美國川普政府開始以研發補助換取企業股權，進一步將量子科技納入國家戰略布局，為產業的長期研發與商業化提供資金支持。

對投資人而言，這代表評估產業時，除了看量子技術的發展，還要看誰能建立供應鏈、取得資金，並把技術進展轉成客戶願意持續付費的服務。

九月份美國商務部與D-Wave、Rigetti、Quantinuum等公司敲定合計約三億美元的研發補助協議，政府取得少數股權。這讓量子產業的政策支持更具體，也把新的問題帶到檯面上：補助要解決哪些工程瓶頸？企業何時能達成里程碑？政府投入能否帶來持續的商業需求？

這就要先釐清量子運算的用途，再整理政策與技術變化，最後聚焦 IonQ、D-Wave、Rigetti與Quantum Computing Inc.四家市場矚目公司，觀察它們各自走到哪個階段。

量子運算是什麼？

量子運算正在全球科技領域掀起新一輪的關注熱潮，隨著IBM、Google、Nvidia等科技巨頭陸續宣布重大技術突破，以及與AMD、Nvidia等晶片領導廠商的合作，量子運算的「未來藍圖」正逐步走向現實。和傳統運算以「位元（bit）」為資訊單位不同，量子運算利用可同時呈現○與一狀態的「量子位元（qubit）」進行運算。

簡單來說，一般電腦用的是位元運算，只能是○或一，就像開關一樣非開即關，而量子電腦的「量子位元（qubit）」則能同時是○和一的量子疊加狀態，因此能在同一時間處理更多資訊，運算效率也可能大幅提升。

而量子電腦之所以能被視為一項改變世界的關鍵技術，是因為它在處理特定類型的複雜問題時，展現出傳統電腦無法比擬的運算速度。傳統電腦需要耗費數百萬年才能完成的計算，量子電腦可能只需幾分鐘就能得到結果。正是這種指數級的性能飛躍，讓量子電腦成為解鎖科學（生物科技）與資安重大挑戰的未來鑰匙。

根據全球規模最大的管顧公司麥肯錫報告指出，二四年的量子運算相關營收與外部投資總額約四○億美元，而到了二○三○年預估將大幅成長至一六○億至三七○億美元，表示在未來六年內預期將有四至九倍的成長幅度。顯示了量子運算領域在未來十年間的資金吸引力與產業潛力，以及投資人與企業對該技術商業化前景的高度信心。

川普政府補助換股權

今年五月下旬美國商務部宣布與九家公司簽署意向書，規劃透過《晶片與科學法案》提供合計二○．一三億美元。投資組合包含兩家量子製造業者與七家量子運算公司，涵蓋超導、離子阱、中性原子、光子與矽自旋等路線。美政府正加緊投資量子區域，積極度僅次於ＡＩ產業。

川普政府透過補助換取股權，對量子產業最直接的影響，是讓部分長期研發計畫取得更穩定的資金支持。量子電腦從實驗成果走向可規模化製造，需要持續投入晶片、控制設備與低溫系統，而這些支出往往早於商業收入。此次政策同時涵蓋量子運算公司與晶圓製造業者，顯示政府希望補強整條供應鏈，讓處理器性能提升時，周邊設備與製造能力也能跟上。

從產業發展角度推估，這類投入有機會降低企業各自開發關鍵零組件的負擔，並提高供應商擴充產能、民間資金參與投資的意願。若製造良率、系統整合與設備成本逐步改善，量子電腦便更有條件從少量研究設備，走向可重複交付的產品。政府同時支持多種技術路線，也讓不同架構有機會繼續接受工程與應用驗證，保留產業探索的空間。

不過，政策支持能改善研發條件，商業化速度仍取決於技術成果與客戶需求。以Rigetti為例，資金用途明確指向讀出設備、低溫架構與晶片製造，後續仍須檢驗這些投入是否帶來更可靠、成本更低的系統。