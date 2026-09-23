台股量縮 錢流去哪兒了？

【文／林麗雪】

台股量能急縮，投資人不再一窩蜂追價，經理人也拉高現金比重添防禦配置，惟操盤人認為，台股已從淺碟跨入成長型市場，龍頭成長股本益比持續擴張。

台股量能近期急縮，在半導體測試大廠漢測新股競拍、抽籤先後凍資近兆元台幣資金後，台股資金回籠亦有限，加上聯準會升息、台幣走貶、美國十年期公債殖利率突破五％，都牽動國際資金近期明顯挪移且對股市交易保守，不僅國內資金如此，美股資金亦如此，台股何時能迎來資金東風？可能要再等等。惟基金操盤人認為，因為ＡＩ產業發展超乎預期，台股已進階跨入成熟型市場，市值及成交量能都已不再是淺碟市場，台股ＡＩ供應鏈大廠競爭力持續壯大，後續若再出現大跌修正，仍是可以最快速彈升的投資主流。

經理人現金水位大攀升

九月份美銀美林經理人調查報告出爐顯示，經理人從全面追逐風險轉向樂觀中增添防備配置，再次凸顯了全球資金開始趨避風險的意識，這體現在現金水位上升、股票配置下降等比重調整上，其中，經理人現金水位從三．五％快速回升至三．九％，創下半年來最大單月升幅，雖仍持續低於四％的賣出訊號門檻，但已經凸顯經理人正逐步拉高風險警戒線。

資產配置方面，經理人對於股票的配置雖連續十五個月維持股票加碼部位，但股票配置比重從八月份創下二○二一年十一月以來最高水準的五六％大幅下滑至四九％，尤其對美股的配置由淨二七％的加碼下滑至淨二五％加碼。

富蘭克林投顧直言，九月份調查顯示現金水位回升、股票部位下滑，顯示經理人開始為地緣政治的不確定性、油價與債券殖利率攀升與貨幣政策出現調整預留緩衝，但並未減碼股票，顯示股市中期的風險胃納並未反轉。

主動ＥＴＦ受益人數下滑

尾端風險部分，「美國債券殖利率無序攀升」以三三％的比率竄升至第一大尾端風險，「ＡＩ泡沫」則以二八％的比率降為第二大尾端風險，「第二波通膨」以二四％排名第三，顯示現階段總經大環境的尾端風險已凌駕於ＡＩ泡沫，雖然「做多半導體」持續位居最擁擠交易首位，但有高達七九％的經理人不預期ＡＩ超大規模雲端服務商會在今年宣布削減資本支出，但中期而言，經理人仍高度認為ＣＳＰ廠削減資本支出將成為引發股市系統性信用事件的主要來源。

除了全球基金經理人認為高水位持有股票是風險的同時，近期市場大震盪，台股投資人行為也跟著受到影響，雖然因為投信持續發行，造成八月份主動式ＥＴＦ規模持續緩增二．四三％，但根據統計，主動式ＥＴＦ總受益人數在七月達到四四．八七四萬人的階段高峰後，八月份卻首度出現下滑，較七月底減少十六．五萬人至四三．二三萬人；另一方面，海外股票與海外債券的主動式ＥＴＦ，規模卻較前一個月增加，顯示近期台股的市場氛圍，已讓投資人不再一股腦熱衷台股，投資情緒明顯降溫。

事實上，自六月底市場波動加劇以來，台股主動式ＥＴＦ的成長動能已有降溫跡象，定期定額戶數從七月的三一．一八萬人下滑至二八．八六萬人，定期定額扣款金額也從六月份的三五．二四億元高峰下滑至二六．○七億元，過去二個月資金淨流入台股主動式ＥＴＦ的速度已明顯放緩，台股的增量資金有所壓抑。

群益投信投研部副總陳朝政直言，之前台股是獲利在追估值，而現在則是處在估值追獲利的前段，後續台股要大漲需要基本面及增量資金的配合，就基本面來看，台股企業獲利數字非常漂亮，這點毋庸置疑，但要看到外資持續買入、或者是ＥＴＦ又出現募爆等正向的增量資金回籠，台股才有機會再走出一波行情。