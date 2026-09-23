美日升息 台股沙盤推演

【文／方亞申】

美日升息，股市以利空出盡反映，台股重返歷史高檔區；電子股晶圓代工一、二哥加上封測大廠，以及矽智財、CPO、散熱皆展現強勢；台塑集團及金融股姿態亦高，台股輪漲推升，五萬點不是夢！

九月十四至十八日的全球超級央行周，最後一棒日本央行如預期升息一碼後，台股三大法人資金回籠，加權指數重返四萬七千點。這次可說是利空雲集，升息、油價大漲、地緣政治緊張等，美國科技、韓、台、日股市卻全面上漲，顯見科技業還是現階段全球注意標的。

ＡＳＩＣ崛起 輝達伺機反攻

由於十月例會接近十一月三日美國期中選舉，多數分析師預期下次升息時間點應該落在十二月。重點是聯準會最新預測上調今年通膨與經濟成長展望，同時下修失業率預測，顯示美國經濟仍具韌性。在經濟成長方面，聯準會對美國經濟展望較六月樂觀，將今年實質國內生產毛額（ＧＤＰ）成長率從二．二％上調至二．三％，明年則由二．三％上調至二．四％。

聯準會注意通膨，焦點在於油價（西德州上漲接近一百美元）、基本原物料（銅價創新高）上漲，聯準會也注意到ＡＩ掀起的通膨。美國經濟基本面相當好，過去一季標普企業獲利成長依舊有雙位數，美國經濟好容許利率提升。

值得注意的是，美國近三年最旺的ＡＩ景氣，五大巨頭（包括甲骨文）投入ＡＩ基礎建設資金越來越多，甚至一再調高，預計今年投入將超過七千五百億美元。過去一個月已見到以往具有現金流入企業，包括亞馬遜、谷歌、臉書等，已轉為現金淨流出，並進入市場籌資。甚至輝達等Ａ級企業也進入市場籌資。

去年十月輝達發起「永動機投資」，超微等投資甲骨文、OpenAI等ＡＩ公司，但必須甲骨文、OpenAI等買進輝達或超微ＧＰＵ產品一定金額後，輝達及超微才會投資。形成一個循環，一度激起半導體大漲。而過了約一年左右，現在則出現賣鏟子的人（輝達、谷歌），開始啟動另一種新的營運模式，就是拉攏華爾街的金融巨頭諸如黑石、貝萊德等，計畫籌資五千億美元啟動ＡＩ基建，幫助一些中小型新創ＡＩ公司取得輝達ＧＰＵ。再者，輝達將出保證金，替中小型公司購買ＧＰＵ作保，提供至少二五％的基本價值保證。

市場認為這是輝達因應ASIC崛起的反攻策略；不過令人驚訝是ＡＩ晶片崛起的另一巨頭谷歌，據路透社報導十家全球銀行如高盛、Sumitomo Mitsui Banking Corp.、巴克萊銀行、BNP Paribas、Bank of Nova Scotia將向黑石與谷歌合資成立的JV Crux AI提供二二○億美元晶片貸款，用於購買Google TPU；貸款由TPU資產與Crux AI客戶合約擔保。黑石先前宣布投入五○億美元初始股本，目標二七年讓500MW資料中心容量上線。

台股五萬點機率增高

不管輝達或是谷歌結合華爾街，提供資金的新營運模式給中小型財力較弱勢公司，以培養更多公司加入創造ＡＩ新產業，對於ＡＩ伺服器產業市場擴大是好事。輝達說明年晶片銷售可成長一倍，對於有ASIC加入分食（預計今年ＴＰＵ約四百萬顆、明年約八百萬顆，後年上看一千五百萬顆），進而擴大整體市場，輝達也是持正面看法。

再者，新雲端設備出租價格非常好，投報率也不是一般市場認為遙遙無期。最近兩家新雲業者Nebius及CoreWeave，前者表示自十月起，將按需求向客戶收取的輝達繪圖處理器（ＧＰＵ）調漲租用價格；且這波漲價甚至包括已推出四年的H100，顯示並非電子過時產品，二、三年後就一文不值，ＧＰＵ仍具有一定價值！此外，CoreWeave表示，已持續以更高價格簽署運算容量合約。換言之，這家新雲公司也能對租用ＡＩ運算服務的客戶漲價。