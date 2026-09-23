謝金河：強勢股先行 台股基本面逐漸使力

【文／謝金河】

九月市場最吸睛的焦點都在美國Fed升息上，市場的資金趨緊，全球公債殖利升高，美國十年期公債殖利率到五．○○四％，三十年債達五．三六二％，這個十年、三十年債殖利率同時站上五％的現象很少見。日本十年債也一度衝過三％，三十年債也到四．一八五％。公債殖利率飆高，也成為FOMC議息的前瞻指引，九月十六日聯準會十二個委員以十二：○的一致決議宣布升息一碼，這是華許上任以來的首度升息動作，也讓大家想到川普千方百計換掉鮑爾、起用華許，為的是營造降息，沒想到，華許初試啼聲，開的第一槍反而是升息。

九月十六日美國宣布升息一碼，道瓊跌六三一．二五，不過Nasdaq、SOX反而上漲，費半指數上漲七○．五六，美國升息當周，費半指數上漲○．八一％，Nasdaq上漲○．七二％，台股在美國升息後連續大漲，當周上漲九九五．九，漲幅二．一八％，相較於南韓股市下跌○．二三％，日經指數上漲一．五七％，台股成為全球最強勢的市場；而且正逐步逼近四八二一八．八七的最高價。

被動元件、光通訊摔不輕

全球股市經歷了七月南韓股市兩倍槓桿造成的回檔修正，到今天仍在修復的路上，衝擊最大時從九三八五．五九下殺到五二六二．七七，日經指數從七二八三一．七三下殺到六○四四八．九，台灣加權指數從四八二一八．八七回挫到三九三八四．七五；另一個是費城半導體指數從一四六五五．二九跌到一○四四五．四四，這四個跟ＡＩ相關的全球主要市場，南韓股市下跌四三．九三％，ＳＯＸ跌二八．七三％，台股跌十八．三二％，日經指數下跌十七％，整個七月是一個大肅殺的月份。

回顧一下，台股加權指數跌十八．三二％，但個股跌幅都非常驚人，最具代表性的是被動元件成重災區，國巨*從一二二○跌到四五六．五元，跌六二．五八％；禾伸堂從一○四五跌到四一六．五元，跌六○．一四％；華新科從六四五跌到一九八．五元，跌幅六九．二二％；市場把被動元件當成記憶體來炒，當然造成重大殺戮，投資人用了打油詩來形容：「買入國巨，來生再聚；買入禾伸堂，直接送靈堂；買入華新科，輸到送精神科。」

被動元件股炒得太高，掉得也重。另一組是光通訊的聯亞、光聖、上詮、波若威，跌幅都超過五成。最慘的是德宏從四○四．五元跌到一○○元，跌幅七五．二八％。在回檔殺戮中，市場一片驚慌，也有人在喊「買到川湖，送去慈湖；買到健策，束手無策；買到台積，輸到切雞雞。」從順口溜可以看出市場的恐慌程度。

不過同樣的跌勢，川湖卻奮起，股價從六八四○漲到一五○八五元，幾乎要超越信驊，健策也從最慘的二八○○漲到六○九五元，重新再站上新高價。光通訊中的聯亞一枝獨秀，股價從一三三五漲到三六○○元，這是我一直強調的創新高法則，牽動股價的是基本面，川湖七、八月營收都超過六四億元，七月單月ＥＰＳ達五○．二四元，這個數字令人驚艷，也把滑軌的一軍、二軍拉出距離，南俊國際與川湖差距更大。

華邦電NOR將與鎧俠競爭

如果用這個角度把七月回檔、八月進擊、九月的調整重新檢視一下，台股七月重挫三○○六．一六，但八月一個月被扳回來了，上漲三○○八．七二，完全收復七月的失土，九月到十八日為止已上漲一○五二．二八，相較於日本、南韓、美國費半指數，台股已成為全球最強勢市場之一，以九月十八日的收盤價來看，南韓距歷史最高點還差二四九一．三六，相當於二六．五四％；日經指數距天價七八一二．五八，還差十．七二％；費半指數距最高點二七三三．六，差距是十八．五六％，台股距最高點只差一○三八．一二，約是二．一五％，從創新高法則來看，台股很可能成為這四個ＡＩ重鎮率先創新高的市場。