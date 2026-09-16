停損停利避開投機股－量能降溫 戒急用忍

【文／黃俊超】

國際總體經濟仍存在不確定性，多個主要股市也以整理區間為主，台灣雖有經濟數據與亮眼獲利加持，然而成交量能逐步降溫，操作建議戒急用忍，待趨勢方向顯現再全力出擊。

縱然成交量能仍屬相對偏低，加權指數依舊維持相對強勢，ＡＩ基礎建設持續且迅速建置，是最重要的趨勢方向，多項數據的成長為台股最重要的根基。財政部最新公布海關進出口貿易統計數據，八月出口第二度突破八○○億美元、至八二四億美元，創下歷年單月新高紀錄，月增九．四％、年增四一％，為連續三四個月的正成長，且出超金額達二二三億元，也同步刷新歷史紀錄，累計前八月出超已達一三六九．一億美元，較去年同期成長逾五○○億美元。

八月出口再創新高

前八個月的出口總額為五七四三．四億美元，較去年同期成長四四．二％，電子零組件及資通與視聽產品依舊是最強大的推進動能，其中，資通與視聽產品八月出口金額為三三一億美元、年增四一．八％，電子零組件則為三二二．二億美元、年增五八％，合計占比達七九．三％，積體電路年成長六○％最為受到矚目，而資通與視聽產品前八月累計出口已達二五一八．四億美元，提前改寫全年紀錄。此外，非電子包含礦產品、基本金屬及其製品與電機產品，也同步出現了回溫跡象。

財政部表示，ＡＩ帶來的規格成長，助長新興零組件升級，更引爆需求；同時，ＡＩ應用持續深化，讓需求穩健上升。而在另一方面，行動裝置進入新品發布期，讓鋪貨效應發酵，電子零組件價格上漲帶動金額成長，且仍在持續上揚；財政部也預估，九月出口將介於七七○～八○三億美元、年增四二～四八％，即將可突破一九八五年ＰＣ產業崛起與國際廣場協議時的連續成長紀錄，且隨著ＡＩ紅利持續釋放，加上旺季效應發酵，第三、四季都將連續創下同期新高，全年有機會超過九○○○億美元。

雖然台灣的經濟數據表現相當亮眼，不過全球總體經濟仍具高度不確定性，近期包含西德州與布蘭特兩大指標油價皆突破一○○美元、國際銅價創歷史新高，加上美國財政部回購公債，卻也無法阻止殖利率持續走升，縱然貝森特喊話強調公債市場狀況非常好，盡力阻止市場進入恐慌情緒，而川普總統則揚言若不降息，就停止與存在貿易逆差國家交易，持續施壓聯準會利率政策，預期聯準會九月的利率決策會議，互相拉扯下仍以按兵不動機率為高。

以常被視為多空轉折的六○日均線來簡單劃分，道瓊指數已跌破，S&P 500與Nasdaq指數則是回測，費半指數在第二季高漲幅、七月修正後，反彈從頭到尾都無法站上，且轉為下彎；德、法、英三大指數也都在六○日均線之下，日本日經再度回到短中期均線糾結的整理區間之下，韓國綜合指數也是類似型態，以橫盤整理為主，相較之下，加權指數反彈相對強勁，甚至距離歷史高點一度只剩下六四○點，目前仍未處歷史高檔，櫃檯指數七月修正幅度較大，近期則類似日、韓股市的整理位階。

自研晶片效益漸增

市場對於各大ＣＳＰ廠持續擴大資本支出投入ＡＩ建設，曾一度出現過不小的疑慮，然而根據Investor's Business Daily報導，Google雲端業務負責人Kurian表示，ＡＩ加速器業務主要提供三類晶片，包括Nvidia GPU、自研的ＴＰＵ及用於執行模型生成程式碼的ARM處理器。Google透過三種商業模式將ＴＰＵ系統變現，包含企業透過Google雲端服務租用張量處理器（ＴＰＵ）算力、直接銷售ＴＰＵ系統，供客戶部署於自有資料中心，以及透過與Blackstone成立的雲端運算合資企業銷售ＴＰＵ，目前規模已達到排名第二大超大規模雲端服務商的兩倍以上。