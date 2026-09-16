算力擴張牽動高階載板賽局 ABF載板供應版圖重洗

【文／呂泰德】

當高階ＡＢＦ載板成為ＡＩ算力擴張的關鍵瓶頸之一，台廠除了擴充產能，更要比拚客戶驗證、量產良率與穩定供貨能力，全球供應版圖也隨之重整。

二○二五年全球積體電路載板產值約一四七．五億美元，其中ＡＢＦ載板約七七．二億美元、年增十八．六％；二六年全球載板產值預估增至一九五．一億美元、年增三二．三％。另據台灣電路板協會引述Gartner預估，今年全球伺服器出貨約一四○○萬台、年增十一．六％，其中ＡＩ伺服器約三七○萬台、年增五五．九％。

算力升級吃掉有效產能

當GPU、ASIC、伺服器CPU與高速交換晶片朝更高效能發展，小晶粒與先進封裝也將更多運算晶粒、高頻寬記憶體及高速輸入輸出整合在同一封裝，帶動載板同步放大尺寸、增加層數，翹曲控制與可靠度要求也跟著提高。隨著高階載板增層數增加，製程必須進行更多次壓合、雷射鑽孔與檢測。日本揖斐電預估，以二四年ＡＩ伺服器載板的半加成製程生產負荷為一，二六年將提高至一．八倍，二八年可能進一步達二．五倍。

隨著載板面積、層數與線路密度持續升級，單位設備的有效產出也面臨壓力。與此同時，高階載板所需的低熱膨脹係數玻纖布供應仍緊，新增產能從投產、量產爬坡到新供應商取得客戶認證均需要時間。對高階載板而言，一旦更換關鍵材料，壓合條件、鑽孔品質、鍍銅製程與長期可靠度往往也須重新確認與調整，使供應瓶頸從單純設備產能，進一步延伸至材料、製程、良率與客戶認證等多個環節。

從區域競爭來看，台灣在高階載板市場與供應鏈地位具領先優勢。以企業總部所在地統計，二五年台灣載板業者合計市占約三五．六％，高於南韓的二七．九％與日本的二二．七％；其中台灣ＡＢＦ載板業者合計市占更達四一．三％，居全球第一。不過，高市占也使台灣供應體系的穩定性更受全球客戶重視，一旦關鍵材料、地緣政策或客戶認證出現變化，都可能牽動高階載板供給與ＡＩ硬體交付。因此，下一代大尺寸產品能否順利通過材料與客戶認證、良率能否穩定，以及平台快速換代下能否維持量產效率與交期，都將成為載板業者下一階段競爭的關鍵。

產地疑雲重創供應鏈

今年八月底，桃園地方檢察署偵辦欣興電子涉嫌原產地標示不實案件。檢方指出，搜索桃園龜山總公司與中壢廠房共二處，約談十四名被告及四名證人，案情聚焦於疑似將中國地區產製的ＰＣＢ產品運回台灣後，更換為台灣製造標示。不過，目前案件仍在偵查中，尚未偵結或經法院判決。欣興八月三十一日補充重大訊息則表示，本次檢調調查的爭議產品主要為ＰＣＢ產品、非載板產品，公司營運正常，對財務與業務並無重大影響。