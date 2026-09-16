擁抱慢而寬 友達光通訊上膛－台積電COUPE矽光子平台確立二大頻寬路徑

【文／林麗雪】

偕同子公司富采及鼎元，友達轉型光通訊技術彰顯，不僅是關鍵光源的提供者，Micro LED CPO光學模組更踩穩「慢而寬」路徑，將在COUPE平台扮演關鍵角色。

國際半導體展（SEMICON Taiwan 2026）甫落幕，但龐大的商機才正醞釀著，尤其台積電大動作曝光與深化COUPE（Compact Universal Photonic Engine，緊湊型通用光引擎）矽光子平台，不僅被產業界視為是繼CoWoS之後，將引領下波ＡＩ革命的重量級技術平台，後續技術路線也逐漸明朗，矽光子ＣＰＯ供應鏈逐漸被定錨，這其中，友達引領集團跨足光通訊的生態系布局亦到位，預料在台積電COUPE平台扮演關鍵角色。

二大頻寬路徑解決I/O牆

COUPE平台利用先進封裝技術，將電子積體電路（ＥＩＣ）與光子積體電路（ＰＩＣ）進行３Ｄ異質整合，讓資料改以光訊號傳輸，進而打破「I/O牆」，隨著輝達的Spectrum-X網路交換器開始導入並實際進入量產與鋪貨階段，COUPE已不再僅是紙上談兵的實驗技術。

不過，目前矽光子與ＣＰＯ仍處於無統一國際標準的混亂階段，每家ＩＣ設計與網通架構各有不同，但也是爆發力最強的時期，全球由輝達及台積電強勢主導，透過台積電COUPE平台整合封測廠及設備／測試廠，建立大規模量產生態系的聯盟，將在可預見的未來，成為全球ＣＰＯ的業界標準。

而為了將單顆晶片的傳輸頻寬推升至每秒51.2Tb以上，台積電同時揭露二大頻寬擴展路徑，一是「快而窄（Fast and Narrow）」，聚焦將單通道速率從200Gbps翻倍推升至400Gbps，並利用先進微影將通道數擴展至一二八條以上；另一策略則是「慢而寬（Slow and Wide）」，這項策略則專注於擴增波長分波多工（WDM），即是利用一根光纖同時傳輸多個不同波長光訊號的光通訊技術外，並透過維持較低的單一通道（Lane）傳輸速率，但大幅增加波長與光纖數量，透過密集的並行線路堆疊出龐大的總頻寬。

在Fast and Narrow架構中，主要光源為短距離傳輸常見的高速發射元件VCSEL及InP（磷化銦）雷射與EML（電吸收調變雷射）；但在Slow and Wide架構中，主要光源除了VCSEL及CW-DFB雷射外，業界也正積極導入新型發光元件以降低功耗與成本，其中，微軟等大廠已在Slow and Wide架構中提出導入MicroLED作為主光源之一，透過陣列化多通道發光，避開高速單通道的極限，同時也將不再需要傳統高速光模組中的ＤＳＰ晶片。

Micro LED CPO新勢力

儘管一直未獲證實，但友達結合整個集團的力量，在SEMICOM Taiwan 2026國際半導體展中，偕同集團子公司展出系統級Micro LED CPO光學模組，全面擁抱Slow and Wide頻寬架構，成為台積電COUPE平台生態系的一員，應不是令人太意外的事，畢竟全球有實力能量產MicroLED CPO模組光源的公司，屈指可數，除了德國AMS OSRAM外，就是富采了，有了關鍵的光源元件在手，友達並挾深耕三十年的玻璃基板技術，提供RDL（重布線層封裝）、光學耦合及系統架構，再加上鼎元的Micro PD接收元件、子公司達興的PSPI材料，並採用生態圈夥伴康寧的Fiber Bundle，友達陣營宣告，集團在光通訊的轉型布局已準備好了，就等二○二八年開始收割。