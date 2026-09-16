謝金河：賣鏟子勝過買鏟子！台股基本面愈來愈紮實

【文／謝金河】

台股上周攻上四七五七八．二四，遭遇到美國升息壓力浮現，周線收黑三六六．二八，下跌○．七九％。整體來看，這是從四八二一八．八七回檔到三九三八四．八五的中段整理，反彈高點到四七五七八．二四，指數仍站在季線以上，這是一個標準的整理格局，最顯著的是成交量在萎縮，台股單日最大成交量在一．九一七兆，目前日均量約一兆元上下，但近兩個交易日成交量縮到七千多億，十日又見七五○七億元的低量，這是標準量縮的盤整，有兩個現象值得注意。

ＡＩ基建帶來了通膨

一是市場資金趨緊，從大格局來看，美國十年債殖利率衝高到五％，三十年債到五．三六六％，市場繃緊神經，對Fed有強烈的升息預期。這一輪的通膨壓力，一方面是油價在九○～一○○美元高檔掉不下來，另一個很大的原因是美國ＣＳＰ大廠為了建置算力大舉發債。

上周我秀出Vera Rubin NVL72的機櫃，這台機櫃造價七八○萬美元，為了建算力，美國ＣＳＰ大廠都斥巨資大舉加碼投資，今年的資本支出金額都十分驚人，例如，Amazon的AWS今年資本支出二二○○億美元，Amazon去年全年淨利七七六．七億美元，資本支出超過全年淨利的兩倍，去年發債一五○億美元，今年再發債五四○億美元，自由現金流從正的一八六億美元變成負的七六億美元，市場一度感到驚慌。

Google Cloud今年資本支出二○五○億美元，也遠超過去年全年淨利一三二一．九億美元，造成五九億美元的負自由現金流。微軟去年賺一○一八．三億美元，資本支出一九○○億美元；Meta去年賺六○四．五億美元，資本支出一四五五億美元，同樣都讓自由現金流從正轉負。美國四大ＣＳＰ廠今年資本支出七四五○億美元，如果把甲骨文及中國的阿里巴巴、騰訊、百度加上去，前九大ＣＳＰ大廠今年資本支出高達八八六七億美元。

今年美國前四大ＣＳＰ廠發債高達二五○○億美元，除了投資級債，甚至發行澳幣、英鎊、歐元的公司債，黃仁勳把Token作為融資標的，擴大融資五○○○億美元，這些ＣＳＰ大廠在資產負債表上的表外承諾高達三．五兆美元，大家努力搶錢，銀行銀根緊俏，也推升了利率。

過去升息純粹來自物價上漲的壓力，這次有很大的原因是來自ＡＩ基礎建設帶來的通膨，這些花大錢建置算力的ＣＳＰ大廠是買鏟子的人，台灣作為ＡＩ供應鏈的核心，是賣鏟子的人；在當下，賣鏟子的人大豐收，ＣＳＰ大廠建算力，資本支出愈大，台灣的供應鏈受益愈多。

基本面正厚植實力

從國際ＣＳＰ廠大撒錢，台灣的企業今年也大舉籌資，同步擴大資本支出，例如，台積電今年資本支出六四○億美元，明年可能上千億美元，甚至會達一二○○億美元；日月光投控今年一○五億美元，正在全台大擴廠；然後是力成、京元電子今年斥資五○○億台幣；力成全力衝刺美國廠，二線的矽格、台星科今年資本支出一一五．七八億台幣；其他如聯電二○億美元，台達電七○○億台幣，臻鼎ＫＹ九○○億台幣，創意六五○億台幣，鴻海四二○億台幣，廣達四○○億台幣，光寶科三三七億台幣，南亞科分四年投資三四六六億台幣，這些加大資本支出力道的公司應該都看到龐大商機，也是未來選股的中心點。