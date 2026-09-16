半導體IPO競飆天價 漢測超越鴻勁

【文／周佳蓉】

台股資本市場從不缺造富神話，但盤點近二年真正能牽動市場申購情緒的，常常是頂著股王光環並站在風口浪尖的公司，漢測即將由興櫃轉上市，競拍價已大勝鴻勁二倍，能否再現漢微科當年的輝煌？

台股資本市場從不缺造富神話，但真正能牽動全民排隊申購熱情的，常常是那些頂著興櫃光環、最終轉戰上市或上櫃殿堂的公司，回顧近兩年案例，台股ＩＰＯ是一場場接力賽。

二○二五年二月，先進製程設備印能科技以每股一二五○元掛牌上櫃，競拍均價來到一四二四元，一度寫下台股ＩＰＯ紀錄；同年九月，漢民集團旗下禾榮科接棒，總募資規模達九四．七九億元，成就十年來生技股最大ＩＰＯ規模；同年十一月，當時的興櫃股王鴻勁以每股一四九五元轉上市，這個數字再度締造了台股史上最高承銷價紀錄，掛牌前的競拍階段已經預告了這場行情的熱絡程度：競拍一萬三千餘張、得標均價二○三○元，競拍總額衝上二六七億，公開申購階段三天內湧入二○萬筆申購單，凍結市場資金近三千億元，合計總募資近三四五億元。

然而事隔不到一年，同樣掛著漢民集團招牌的漢測，把這場掛牌連續劇再推向一個新高潮，公開承銷價訂在二二五○元，直接把鴻勁狠甩在後頭，吸引近一．八二萬筆投標，得標均價一口氣衝上四二七二元歷史新高，成為台股史上最貴的競拍案。

畢竟以截稿當日興櫃均價和承銷價對比，潛在獲利上看二六八萬元，漢測公開申購首日就湧入逾十四萬筆申購單，單日凍結市場資金高達三二二三億元，打破鴻勁的申購紀錄；而漢測公開申購僅釋出一○四八張，若以四○萬筆申購單估算中籤率僅約○．二六％。從印能到禾榮科，從鴻勁到漢測，台股興櫃轉上市櫃的熱度不但沒有降溫，反而一次比一次更瘋狂。

漢測得標均價逾四千元

漢民測試是創立於○四年的半導體設備服務商，它的血脈與漢民集團高度連動，漢民科技創立於一九七七年，以半導體設備代理與系統整合起家，尤其一九八八、一九八九年陸續取得ASML光刻設備／步進機、東京威力科創的系列產品代理權，卡進半導體設備的核心環節，這家至今仍未公開上市的母公司，也靠著旗下一連串轉投資公司在資本市場屢屢寫下傳奇。

一九九七年專注化合物半導體代工的漢磊成立，是漢民體系中第一家進入資本市場的公司，一九九八年，專營電子束晶圓檢測技術的漢民微測科技（漢微科）成立，正式跨入半導體前段高階檢測設備市場，主要客戶包括台積電、英特爾等一線大廠，二○一二年漢微科以每股二○八元掛牌，同一年，漢民集團也開始代理日本半導體設備龍頭的晶圓針測機，而這項技轉合作日後成為漢測發展探針卡技術的重要養分。

漢民科技 千金股的搖籃

漢微科在掛牌期間的三年間股價飆漲逾十一倍，一五年最高創下二五八五元、甚至一度超車當年的大立光，上櫃後僅四年就被半導體微影設備ASML以每股一四一○元、總額一千億元收購，當時漢微科在全球電子束檢測設備市場的市占率高達八五％，遠超競爭對手科磊，基於優異的電子束量測與成像技術，將有利於ASML曝光機調教得更精準，這筆交易也成為當年僅次於美光併購華亞科第二高的出售案，漢微科在同一年底完成股份轉換並正式下櫃，股后的傳奇，就這樣停在了風光的二○一六年。