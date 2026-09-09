AI晶片測試商機大滿溢 站在探針卡巨人肩上 景美科技業績大噴發

【文／林麗雪】

AI HPC晶片測試需求雪片般飛來，探針卡大廠忙到不可開交，上游結構件廠景美更是天天被催貨，明年設備到位火力全開後，連年業績高仰角可期。

「客戶都在等我們的產能趕快開出來，且催貨催得很急，以前每天只要交一次貨，現在則是一天要交到三次貨，甚至客人怕後續排程延宕，都還會直接上門等貨」，忙到都已經睡在工廠的景美科技總經理羅麗文，日前在Semicom Taiwan 2026現身直言，訂單真的很滿，所有的排程也很滿，從客戶給的訂單預估來看，未來三、五年景美科技營運都會是高仰角成長！

Semicom Taiwan 2026大展，半導體測試專區人聲鼎沸，探針卡大廠展區則是一個比一個更大陣仗，頗為吸睛，ＡＩ晶片測試需求大炸開，讓供應鏈都忙得不可開交，探針卡上游結構件供應商景美科技更是有感。

客戶催貨催得很急

為了服務高雄探針卡大客戶，半導體先進製程測試介面結構件製造大廠景美科技今年六月啟動台南廠運作，一開廠天天都很忙，因為少了景美科技的結構件，探針卡廠也出不了貨，半導體後段測試也無法啟動，值此ＡＩ晶片大量出貨期，景美可說是整個測試供應鏈的關鍵節點，角色極重要。

景美科技的核心業務有三，分別是探針卡結構件、上下導板細微鑽孔（Upper/Lower Plate）及ATE Stiffener測試機框，其中，探針卡結構件占上半年營收比重四八％，是最大宗產品線；細微鑽孔上半年營收占比二六％，這項產品需於陶瓷或工程塑膠基板加工出引導探針對位的細微孔位，其中孔徑、孔距與板厚公差直接決定探針卡的對位精度與良率，屬於公司技術門檻最高的產品；至於ATF Stiffener測試機框，則在去年第四季通過晶圓代工廠驗證、正式接入日系測試機框供應，並在第一季起開始出貨。

由於高階探針卡精密程度很高，和景美科技相關的同業有做陶瓷的、有做鐵件的，但沒有像景美這樣能同時做陶瓷鑽孔及鐵件加工的公司，且同業的量很小，也不像景美擁有大規模的設備產能，也無怪乎羅麗文可以很有底氣的說，國內沒有像景美這樣可以一條龍供應的結構件廠，景美科技是國內唯一可以提供高階探針卡配件的廠家！

羅麗文笑容可掬地說，客戶訂單真的雪片般飛來，究竟忙到甚麼程度？她形容，「我們的探針卡客戶每天會因應晶片客戶的需求去切換型號，所有的工法、設備、ＳＯＰ都要對齊客戶，每天早上我們要提供給客戶生產排程，客戶看了排程之後，就要調整隔天的排程，非常的緊湊」，鴻海廠長歷練出身的羅麗文，對於因應這樣緊湊的產線調度，很有經驗。

而除了高雄探針卡大廠客戶外，台積電及全球第一大探針卡廠Formfactor、旺矽、中華精測也都是景美的客戶，其技術實力獲大廠認可由此得以窺見。因應測試需求扶搖直上，羅麗文說，客戶提供的訂單預估已有長達二到三年的能見度，並提前預約產能，今年來一直在買設備、擴產，明年客戶的需求，不僅是穩定的成長，成長幅度甚至會很嚇人！

訂單能見度長達三年

目前景美做金屬鐵件的ＣＮＣ機台總數有一三○台左右，發言人鄭雅文說，今、明年公司的資本支出都在五億元以上，多數投入買設備，第四季將再增加五○台ＣＮＣ機台。另外，一台要價近四千萬元的雷射鑽孔設備產能也同步在擴張中，明年二月將再增加二台雷鑽設備，屆時產能將較今年再倍增，雷鑽總產能可達到三二○萬孔。