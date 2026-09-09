盤勢拉鋸操作鐵律 避開追高殺低的雙面巴掌效應

【文／黃俊超】

台股於八月收復大半修正的失土，成交量能雖仍屬偏低，不過AI趨勢與亮眼的企業獲利，是引領盤面最重要的多頭核心，惟留意匯率、利率等總體經濟變化，仍具不確定性。

加權指數於六月二十三日創下歷史高點四八二一八．八七點，年內累積最大漲幅為六六．四八％，七月出現一波風雲變色，一度跌破四萬點整數關卡，波段最大跌幅十八．三二％，而後迅速收復失土，九月七日來到四七四二九．五八點，自低點彈升幅度二○．四三％，收復約九一％的失土，雖然成交量能仍屬相對偏低，不過一度距離歷史高點，已剩下不到一○○○點。

相較於同樣奠基在ＡＩ趨勢之上的日本日經指數、韓國綜合指數與美國費城半導體指數，加權指數仍持穩在六○日均線之上，且反彈幅度遠高於黃金切割率要求的○．六一八倍之上許多，至少屬於強勢反彈格局，過去與台股如孿生兄弟的費城半導體指數，則兩度出現一二○日均線保衛戰，南韓股市也偏向弱勢反彈格局，且六○日均線下彎後逐漸靠攏一二○日均線，甚至可能形成交叉向下的跌破走勢，壓力正在持續醞釀。

台股強勢反彈

日股是其中最值得探討的，主因在於匯率，美國財政部長貝森特於七月公開表態，甚至提出要透過聯準會的金融工具，協助日本政府阻貶日圓，雖然短期內出現效果、升值至一五五．二五，然而，八月底日圓再度回貶至一六○大關，即干預效果只剩下約一半，根據日本財務省發布消息指出，七月三十日至八月二十六日期間實施買入日圓、賣出美元，規模總計將近十五．四兆日圓，若按單月計算實為新高，努力不一定會完全有收穫。

貝森特於八月底再次表示，日本是美國公債的主要持有國，失序的日圓市場可能引發強制平倉，擾亂全球市場，最終推升美國家庭與企業的借貸成本，不過聯準會主席華許在全球央行年會的演講中，市場體感覺的偏向鷹派談話，近期美國長期公債殖利率居高不下，市場持續關注美日利差，導致拋售日圓、買入美元的動向再次加重，與美日政府期望基本反向發展。

近日G20財長會議上，美日雙方財長正式面對面交流，再次確認干預日圓的政策立場。聯準會將於台灣時間十七日凌晨公布最新利率決策會議的結果，雖然華爾街在華許演說後，對於升息預期一度提升，不過部分官員發表言論進而淡化，九月按兵不動的機率仍高。總統川普日前表示，就算經濟高速成長，也不應該是聯準會升息的理由，市場普遍認為，期中選舉過後、年底之前，升息的機率並不低。

聯準會貨幣政策，對於國際資金流向具有相當重大的影響，近期黃金價格似有再起的跡象；此外，日本央行則將緊接著聯準會於十八日決議，預期再次升息的可能性相當高，且甚至傳出超過一碼的聲浪。彭博資訊認為，日圓要在美日利率決議出爐後持續走升，必須同時符合聯準會轉向鴿派，且日本央行明確表態連續升息，才有機會按照美日政府的劇本發展。

二四年七月中旬過後，日本央行宣布升息，日圓由一六一．九五升值至一三九．五八，日圓套利平倉交易因融資成本提高，出售海外高風險資產償還借款，造成國際股市出現一波劇烈震盪的修正，雖然歷史不會重複、但會押韻，除了日央升息、日圓匯率變化之外，還要加上美國長期公債殖利率，與美國財政部推動的扭轉操作，人為的刻意干預能夠帶來多大效果，還很難說，然對於股市與債市在短期內，應該無可避免會帶來影響，然而成效則還有待觀察。

關注外資期現貨動向

回到台灣，加權指數相對強勢的表現，架構在亮眼的企業獲利與經濟數據之上，輔以同步提升的評價與資金流向，ＡＩ產業趨勢持續帶動，七月出口為七五三億元，僅次於今年三月與五月，且為連續第三三個月正成長，經濟部持續樂觀看待，預估下半年將更優於上半年表現，八月上看七六○億～七八九億美元、年增率三一～三五％，高機率追平史上最常上升周期紀錄，全年則將上看八○○○億美元。